ALES sınavı saat kaçta bitiyor ve kaç saat sürer? ALES puan hesaplama nasıl yapılır?
ALES kaç saat sürüyor ve ALES saat kaçta bitecek soruları, sınava giren yakınlarını bekleyen birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Yakınlarının ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ALES'ten saat kaçta çıkacağını merak eden birçok kişi, internet üzerinden ALES saat kaçta bitecek sorusuna yanıt arıyor. İşte, 17 Kasım ALES sınav süresi ve detaylı bilgiler
ALES sınavı saat kaçta bitiyor ve kaç dakika sürecek sorusunun cevabı, sınav merkezlerinde ya da evlerinde sınavdan çıkacak olan yakınlarını bekleyen binlerce kişi tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Peki, ALES kaç saat sürecek? İşte, sınav süresi ve sınavın kaç dakika süreceği hakkında bazı bilgiler
ALES SAAT KAÇTA BİTECEK?
ALES saat kaçta bitecek sorusu öğle saatlerine doğru binlerce kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Saat 10.15'te başlayan ALES sınavı toplam 150 dakika sürecek ve böylece adaylar zilin çalmasıyla birlikte 12.45'te sınav salonlarından çıkış yapacak.
ALES PUAN HESAPLAMA
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın sınav kitapçığının cevap alanları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal-1, Sayısal-2, Sözel-1, Sözel-2 Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
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