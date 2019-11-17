ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES soruları ne zaman yayımlanır?
ALES sonuçları, sınavın sona ermesiyle birlikte pek çok öğrencinin gündemindeki konular arasında yer alıyor. ALES soruları ve cevapları ile birlikte gündemde yer alan konulardan birisi olan ALES sonuçları, ÖSYM'nin aktardığı bilgiler dahilinde kolayca öğrenilebilecek. Peki, ALES sonuçları ve soruları ne zaman yayımlanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
ALES soruları ve cevapları sınava dahil olan pek çok kişinin araştırdığı önemli konulardan birisi olmaya devam ediyor. ALES sonuçları öncesinde ALES soruları ve cevapları hakkında bilgi edinmek isteyen birçok kişi, buna göre sınavlarının iyi ya da kötü geçip geçmediğini gözlemleyebilecek. İşte, ALES soruları ve sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu hakkında bazı bilgiler
ALES SORULARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
ALES sınavının soruları ve cevapları, önceki sınav dönemlerinde sınavın üzerinden 2 gün geçmesiyle birlikte yayımlanmıştı. Bu dönemde de ALES sınav soruları ve cevaplarının 19 Kasım tarihinde erişime açılması bekleniyor.
ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Önceki dönem ALES sınavı 5 Mayıs'ta yapılmış, sonuçlar 24 Mayıs tarihinde açıklanmıştı. 17 Kasım tarihinde gerçekleştirilen ALES/3 sınavının sonuçları ise ÖSYM takviminde yer alan bilgilere göre 12 Aralık tarihinde açıklanacak.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle