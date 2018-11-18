ALES saat kaçta başlayacak, sınav kaç dakika sürecek
bugün gerçekleşecek. ÖSYM’nin günler önceden yaptığı duyuruya göre, ALES başvurusunda bulunan adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Peki, ALES saat kaçta başlayacak, sınav kaç dakika sürecek?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için dakikalar kaldı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) saat 10:15’te başlayacak. Adaylar 15 dakika kuralının uygulanacağı sınava saat 10.00’dan sonra giriş yapamayacak. Adayların, giriş ve geçerli kimlik belgelerini, sınava gelirken yanlarında bulundurmaları gerekecek. Yeni yayınlanan yönetmeliğe göre sınavda 100 soru yer alacak. Öğrenciler ALES sınavında150 dakika ter dökecek.
KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?
Danıştay 8. Dairesi, 2017 yılında ALES'in içeriğine ilişkin olarak yapılan düzenlemeler sonrasında, 2017 öncesinde yapılan ALES sınavlarının 5 yıl boyunca geçerli olacağına dair geçici madde hükmü hakkında yürütmenin durdurulması yönünde karar verdi.
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