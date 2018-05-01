ALES için geri sayım başladı | ALES sınav giriş belgesi sorgulama

Yüksek lisans eğitimi almak ve akademik kariyer yapmak isteyen kişilerin gireceği ALES'in İlkbahar Dönemi sınavına çok kısa bir süre kaldı. Her yıl yüz binlerce adayın ter döktüğü sınavın ilkbahar dönemi için başvuru yapan ve sınav gününü bekleyen vatandaşlar, şimdiden sınava girecekleri salonları sorgulamaya başladı. İşte, ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

6 Mayıs 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018-ALES İlkbahar Dönemi) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri ÖSYM tarafından tamamlandı ve adayların erişimine açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabiliyor.

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2018 ALES SINAV TARİHLERİ

Yılda iki kere yapılan 4 yıllık üniversite eğitimini tamamlayanların Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına atanabilmek ve yüksek lisans ile doktora öğrenimi yapmak için girdikleri sınav olan ALES'in (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) ilkbahar dönem sınavı için geri sayım başladı. ALES ilkbahar dönemi sınavı, bu dönem 6 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. Bu sınavın tamamlanmasının ardından sonuçlar, 7 Haziran Perşembe günü adayların erişimine açılacak.

2018 ALES sonbahar dönem sınavı için ise başvurular 19 Eylül - 27 Eylül 2018 tarihleri arasında alınacak olup, 18 Kasım 2018 tarihinde sınav tüm ülke genelindeki sınav merkezlerinde ÖSYM tarafından yapılacak. Bu sınava ait sonuçlar ise; yeni yıldan önce, 20 Aralık 2018 tarihinde açıklanacak.

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLUYOR?

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK), "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl geçerli olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı'nın (ALES) sonuçları, söz konusu yönetmelik değişikliğiyle, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak. Ayrıca, yönetmeliğe eklenen geçici madde ile daha önce yapılan ALES sonuçları da açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli sayılacak.

ALES'TE KAÇ SORU SORULUYOR?

Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır. Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. Sınav Türkçe olacaktır.

ALES SINAVININ KAPSAMI NASIL OLACAK?

ALES Sözel Testi; sözcükte, cümlede ve parçada anlam; cümle ve metni tamamlama; kesin yargıya ulaşma, düşünce akışını bozan ifadeyi bulma ve parçada anlam bütünlüğü sağlama gibi başlıklar altıda yer alan soru alanlarından oluşacaktır. Burada adaylardan temel dilbilgisi becerilerinin yanı sıra daha çok sözel akıl yürütme becerilerini ölçmek amaçlanmıştır.

ALES Sayısal Testi; temel matematiksel işlemler, matematiksel ilişkilerden yararlanma; tekli, ikili ve üçlü problemler ve geometri gibi başlıklar altında yer alan soru alanlarını içerecektir. Burada adayların sıralama, çözümleme, analiz etme, yorumlama ve mantıksal akıl yürütme gibi daha çok ileri düşünme becerilerinin ölçülmesi amaçlanmıştır.