ALES başvuru tarihi belli oldu - 2019 ALES başvuruları ne zaman?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/1) başvuru tarihi belli oldu. ÖSYM'nin internet sitesinden duyurulan takvime göre, ALES/1 5 Mayıs 2019 tarihinde uygulanacak. Peki, ALES’in ilk sınavı için başvurular ne zaman alınacak? İşte, sürece ilişkin bilgiler
ÖSYM 2019 Yılı Sınav Takvimi geçtiğimiz haftalarda belli olmuş, ALES’in uygulanacağı tarih açıklanmıştı. Bu yılın takvimine göre, yıl içerisinde üç kez gerçekleşecek olan ALES’in ilki 5 Mayıs’ta uygulanacak. Sınav gününün yaklaşmasıyla birlikte başvuru tarihine yönelik araştırmalar da hız kazandı. Peki, ALES/1 başvuruları ne zaman alınacak?
ALES/1 başvuruları 5- 13 Mart tarihleri arasında alınacak. 5 Mayıs’ta gerçekleşecek olan sınavın sonuçları ise 30 Mayıs'ta duyurulacak.
ALES/2-3 TARİHLERİ
22 Eylül'de gerçekleştirilecek 2019-ALES/2'nin sonuçları 17 Ekim'de açıklanacak. Başvuruları ise 9-17 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacak.
ALES/3 sınavı : 17 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak. Başvurular ise 17-25 Eylül 2019 tarihleri arasında alınacak. Sonuçları da 12 Aralık'ta ilan edilecek.
ALES'E KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir. Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.
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