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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.03.2019 - 15:02, Son Güncelleme:

ALES başvuru tarihi belli oldu - 2019 ALES başvuruları ne zaman?

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ALES başvuru tarihi belli oldu - 2019 ALES başvuruları ne zaman?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/1) başvuru tarihi belli oldu. ÖSYM'nin internet sitesinden duyurulan takvime göre, ALES/1 5 Mayıs 2019 tarihinde uygulanacak. Peki, ALES’in ilk sınavı için başvurular ne zaman alınacak? İşte, sürece ilişkin bilgiler

ÖSYM 2019 Yılı Sınav Takvimi geçtiğimiz haftalarda belli olmuş, ALES’in uygulanacağı tarih açıklanmıştı. Bu yılın takvimine göre, yıl içerisinde üç kez gerçekleşecek olan ALES’in ilki 5 Mayıs’ta uygulanacak. Sınav gününün yaklaşmasıyla birlikte başvuru tarihine yönelik araştırmalar da hız kazandı. Peki, ALES/1 başvuruları ne zaman alınacak?

ALES/1 başvuruları 5- 13 Mart tarihleri arasında alınacak. 5 Mayıs’ta gerçekleşecek olan sınavın sonuçları ise 30 Mayıs'ta duyurulacak.

ALES/2-3 TARİHLERİ

22 Eylül'de gerçekleştirilecek 2019-ALES/2'nin sonuçları 17 Ekim'de açıklanacak. Başvuruları ise 9-17 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacak.
ALES/3 sınavı : 17 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak. Başvurular ise 17-25 Eylül 2019 tarihleri arasında alınacak. Sonuçları da 12 Aralık'ta ilan edilecek.

ALES'E KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir. Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.

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