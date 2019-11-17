ALES 3 soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriALES 3 soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak?
GeriGündem ALES 3 soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
17.11.2019 - 22:19, Son Güncelleme:

ALES 3 soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ALES 3 soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3) 17 Kasım tarihinde ÖSYM tarafından Türkiye'nin 81 ildeki 88 sınav merkezinde uygulandı. Binlerce adayın katılımı ile gerçekleşen sınavın ardından, gözler ALES soru ve cevap anahtarına çevrildi. Peki, ALES 3 soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte, 2019 ALES sınavıyla ilgili bilgiler.

Türkiye'de ve yurt dışında lisansüstü eğitim almak isteyen adayların katıldığı ALES, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) tamamlandı. 50 sayısal, 50 sözel olmak üzere toplam 100 soruya yanıt arayan adaylar, netlerinden emin olmak adına ALES soru ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağı sabırsızlıkla beklemeye başladı. Peki, ÖSYM tarih verdi mi? ALES soruları ne zaman açıklanacak? İşte, 2019 ALES cevap anahtarı hakkında detaylar.

2019 ALES 3 SORU VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

ALES sınavının soruları ve cevapları, önceki sınav dönemlerinde sınavın üzerinden 2 gün geçmesiyle birlikte yayımlanmıştı. Bu dönemde de ALES sınav soruları ve cevaplarının 19 Kasım tarihinde erişime açılması bekleniyor.

ALES SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU

ÖSYM takvimine göre, ALES 3 sınav sonuçları 12 Aralık tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarına ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ulaşacaklar.

SINAV SONUÇLARI 5 YIL GEÇERLİ OLACAK

ALES/3 sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak. Adaylar bu süre zarfında sınava girerse, puanları güncellenebilecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle