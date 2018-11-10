ALES/3 ne zaman yapılacak? İşte 2018 yılının son sınav tarihi
ALES/3 ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı, yüksek lisans adayları tarafından araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Geç başvuruları 10 ekimde son bulunan ALES/3'ün bu yıl ki son sınavının hangi tarihte yapılacağı merak konusu. Peki, ALES/3 ne zaman yapılacak? İşte 2018 yılının son sınav tarihi.
ALES sınavı, bu yılın sonuncu Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) olması dolayısıyla önem arz ediyor. Peki, ALES/3 ne zaman yapılacak? İşte 2018 yılının son sınav tarihi.
ALES NE ZAMAN YAPILACAK?
ALES/3 sınavı, ÖSYM tarafından 18 Kasım tarihinde yurt genelinde gerçekleştirilecek. Bu sınavın geç başvurusu ise 10 Ekim tarihinde alınacak. ALES sonuçları, 20 Aralık tarihinde erişime açılacak.
2019 ALES TARİHLERİ
2019-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/1) 5 Mayıs'ta yapılacak, sonuçları ise 30 Mayıs'ta açıklanacak.
22 Eylül'de gerçekleştirilecek 2019-ALES/2'nin sonuçları 17 Ekim'de, 17 Kasım'da düzenlenecek 2019-ALES/3'ün sonuçları da 12 Aralık'ta ilan edilecek.
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/1) 24 Mart'ta, 2019-YDS/2 8 Eylül'de, 2019-YDS/3 ise 1 Aralık'ta yapılacak. Sonuçlar sırasıyla 19 Nisan, 1 Ekim ve 24 Aralık tarihlerinde duyurulacak.
ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham
puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.
Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır:
|Puan Türü
|Sayısal Testi
|Sözel Testi
|ALES Sayısal Puanı
|0,75
|0,25
|ALES Sözel Puanı
|0,25
|0,75
|ALES Eşit Ağırlık Puanı
|0,50
|0,50
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.
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