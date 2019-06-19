ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak? 2019 ALES başvuruları başladı mı?
ÖSYM tarafından, 2019 sonbahar dönemi Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (ALES) geri sayım başladı. Lisanüstü eğitime geçiş yapmak isteyenlerin katılım sağlayacağı sınav, bu sene 2. defa düzenlenecek. Sınava hazırlanan adaylar, internet üzerinden 'ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak? ALES başvuruları başladı mı?' sorularının cevabını aramaya başladı. İşte, 2019 ALES sınavına dair bilgiler.
5 Mayıs 2019 tarihinde yapılan 2019 ALES/1 sınavının ardından gözler şimdi de yılın ikinci sınavına çevrildi. ALES'te başarılı olan adaylar, lisansüstü eğitimlerini tamamlamaya hak kazanacak. Peki, ALES/2 sınavı ve başvuruları ne zaman? İşte, 2019 ALES/2 sınav takvimine ilişkin merak edilenler.
ALES BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
ALES/2 sınavının başvuruları başlamadı. ÖSYM tarafınca yapılacak olan söz konusu sınav için başvurular, 9 ile 17 Temmuz tarihleri arasında alınacak.
2019 ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?
ALES/2 sınav başvurularının 17 Temmuz 2019'da sona ermesinin ardından sınav 22 Eylül 2019'da düzenlenecek. Sınavın sonuçlarının ise 17 Ekim'de açıklanması öngörülüyor.
ALES NE DEMEK?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle