ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi
Lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanların başvurabildiği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı kısaca ALES, 5 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleşti. ALES’in üzerinden günler geçmesi nedeniyle sonuç araştırmaları hız kazandı. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), ALES için net tarih verdi. 2018- 2019 takvimine göre, toplamda 100 sorudan ALES’in sonuçları 30 Mayıs Perşembe günü açıklanacak, Adaylar, ALES sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.
ALES PUANININ KULLANIMI
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,
> yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,
> ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,
> yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde İlgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.
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