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    Alçaklar öğrencileri hedef aldı... Okul yolunda bomba

    Ali LEYLAK, Ömer ŞULUL (DHA)
    24.03.2018 - 16:32 | Son Güncelleme:

    Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, belediye temizlik işçisi Mehmet Mengi'nin dikkati sonucu, okul yoluna tuzaklanan el yapımı parça tesirli bomba bulunarak, uzman ekipler tarafından imha edildi.

    Olay, öğle saatlerinde Eyyübiye Mahallesi'nde meydana geldi. Eyyübiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışan temizlik görevlisi Mehmet Mengi, sokak üzerinde temizlik yaptığı sırada Eyyübiye Anadolu İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi yolu üzerinde, kablolara sarılı telsizi ve paketi fark etti. Bunun üzerine çevredeki parkta oynayan çocukları bölgeden uzaklaştıran Mengi, polise ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, düzeneğin tank mayınıyla güçlendirilmiş bomba olduğu tespit etti. Bölgede alınan önlemin ardından  el yapımı parça tesirli bomba, fünyeyle patlatılarak imha edildi.

    Polis ekipleri yaptıkları araştırmada, bombanın öğrenci giriş ve çıkışları sırasında veya polislerin ihbar üzerine bölgeye geldiği sırada patlatılacağı yönünde bilgilere ulaştı. İmha edilen bombanın parçaları incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne götürülürken, polis bombayı okul yoluna bırakan teröristleri yakalamak için bölgede operasyon başlattı.

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    Etiketler: Şanlıurfa , gündem
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