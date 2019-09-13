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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)
13.09.2019 - 15:50, Son Güncelleme:

Alanya'dan peş peşe kötü haberler! Farklı otellerde kalan 3 turist öldü

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Alanya'dan peş peşe kötü haberler! Farklı otellerde kalan 3 turist öldü

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde farklı otellerde tatil yapan 3 turist yaşamını yitirdi.

Kızlarpınarı Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir otelde tatil yapan Finlandiyalı turist Jani Petteri Koivisto (46), sabah saatlerinde aniden fenalaştı. Fin turist için otel çalışanları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği turist, ambulansla Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada tedaviye alınan Finli turist, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

İlçede tatil yapan Polonyalı Jan Sirucek (84) ise öğle saatlerinde yüzmek için denize girdi. Sirucek, bir süre sonra denizde çırpınmaya başladı. Durumu gören vatandaşlar, Sirucek'i kıyıya çıkardı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Sirucek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İncekum Mahallesi'ndeki otelde tatil yapan Rusya vatandaşı Liudmila Reznikova (77) ise çalışanlar tarafından odasında hareketsiz bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Rus turistin hayatını kaybettiği belirlendi.

Turistlerin cenazeleri otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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