Aladağ faciasının 2’nci yıl dönümü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAladağ faciasının 2’nci yıl dönümü
GeriGündem Aladağ faciasının 2’nci yıl dönümü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Murat KİBRİTOĞLU/ADANA, (DHA)
29.11.2018 - 10:28, Son Güncelleme:

Aladağ faciasının 2’nci yıl dönümü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aladağ faciasının 2’nci yıl dönümü

ADANA’nın Aladağ ilçesinde 10’u öğrenci, 1’i çocuk 12 kişinin yaşamını yitirdiği yurt yangınının üzerinden 2 yıl geçti. Yangında ihmali olduğu iddiasıyla 7’si tutuklu 14 sanık hakkında 12’şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ancak aradan geçen süreçte tutuklu 7 sanık tahliye edildi. Tutuklu sanığın kalmadığı davada mahkemeye gelen 3 ayrı bilirkişi raporu da birbiriyle çelişti.

Aladağ’da 29 Kasım 2016’da meydana gelen olayda, ortaokulda okuyan kız öğrencilerin kaldığı, ’Süleymancı’ cemaatine ait özel kız öğrenci yurdunda, elektrik kontağından yangın çıktı. Yangında yurtta kalan eğitmen Fatma Canatan, yurt müdürü Cumali Genç’in kızı Sare Betül Genç, 8’inci sınıf öğrencileri Sema Nur Aydoğdu, Zeliha Avcı, Sevim Köylü, 7’nci sınıf öğrencileri Gamze Bagir, Sümeyye Yetim, İlknur Maden; 6’ıncı sınıf öğrencisi Nurgül Pertlek, 5’inci sınıf öğrencileri Bahtınur Baş, Tuğba Aydoğdu ve Cennet Karataş hayatını kaybetti.

3 FARKLI BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLANDI

Bilirkişiler tarafından hazırlanan olay yeri inceleme tutanağında, yangına eskimiş olan elektrik şalterinin yol açtığı, kilitli olduğu öne sürülen yangın merdiveni kapısının kapı kolu olmadığı, ayrıca yönetmelik dışına çıkılıp ısıya dayanıklı olmayan PVC kapı takıldığı, binanın bayındırlık şartnamelerine uygun olmadığı, acil çıkış kapıları bulunmadığı, camların demirler kesilerek açılabildiği yer aldı. Daha sonra 2 bilirkişi raporu daha hazırlandı. Ancak 3 bilirkişi raporunun da birbiri ile çelişmesi çocukları ölen ailelerin tepkisine neden oldu.

TUTUKLU KALMADI

Aladağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yurt yangınıyla ilgili olarak, kızı da ölen yurt müdürü Cumali Genç, Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail Uğur ile dernek yöneticileri Ramazan Keleş, Ramazan Dede, Mustafa Öztaş, Mahir Kılınç ve yurt çalışanı Mahmut Deniz tutuklandı. Davada daha sonra sanık sayısı 14’e ulaştı. Sanıklar hakkında, ’Taksirle ölüme sebebiyet vermek’ suçlamasıyla 5’er yıldan 12’şer yıla kadar hapis cezası istendi. Kozan Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıkların bazıları ara kararla tahliye edilip, itiraz üzerine tekrar tutuklandı. Sanıklar, itfaiyeyi geç gelmekle ve yurdun üst katlarına ulaşacak merdiveni olmaması nedeniyle suçladı. Çocukları ölen ve yaralanan aileler ise, o dönemde kendilerini yangının çıktığı yurda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri tarafından yönlendirildiğini söyledi. Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik ise o dönemde ilçedeki itfaiye teşkilatının yetersiz olduğunu savundu.

Son olarak 7 Eylül 2018’de görülen duruşmada tutuklu kalan 2 sanık Yurt Müdürü Cumali Genç ile Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail Uğur da tahliye edildi. Davada tutuklu sanık kalmadı. 12 kişiye mezar olan yurt ise geçen yıl yıkıldı. Tutuksuz sanıklar 17 Ocak 2019’da Kozan Ağır Ceza Mahkemesi’nde tekrar hakim karşısına çıkacak.

KOMİSYON OLUŞTURULDU

TBMM’de kurulan yangınla ilgili araştırma komisyonu bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. TBMM Aladağ Yurt Yangınını Araştırma Komisyonu özel yurtların ücretsiz olmayacağını ve barınma amacı dışında kullanılmayacağını açıkladı. Komisyonun hazırladığı rapor sonrası özel yurtların kurulması ve denetlenmesiyle ilgili yeni yönetmelik hazırlandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Kutuptaki balinalar kadar açlıktan ölen çocukları düşünmüyorlar

Ankara'da dehşet dakikaları... Dövdü, tehdit etti, vurdu, rehin aldı!

İttifak taktikleri

‘İttifak diye bir konu gündemimizde yok’