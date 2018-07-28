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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İSTANBUL (İHA)
28.07.2018 - 18:48, Son Güncelleme:

Akşener'den flaş açıklama: Pazartesi günü genel merkezde olacağım

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Akşener'den flaş açıklama: Pazartesi günü genel merkezde olacağım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Pazartesi günü saat 15.00'te başkanlık divanını yapmak üzere genel merkezimizde olacağım" dedi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın konuşması sırasında "Liderimiz Devlet Bahçeli" gafı ise vatandaşların tepkisini çekti. Aydın, vatandaşlar tarafından uzun süre yuhalandı. 

Olağanüstü kongre kararı alınan İYİ Parti'de aday olmayacağını açıklayan Genel Başkan Meral Akşener’i vazgeçirmek isteyen çok sayıda vatandaş, Akşener'in evinin önünde toplandı. Üsküdar Beylerbeyi’ndeki evinin önünde toplanan kalabalığa seslenen Akşener, "Pazartesi günü saat 15.00'te başkanlık divanını yapmak üzere genel merkezimizde olacağım. Komşularımı yeteri kadar yorduk. Teşekkür ediyorum" dedi. 

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Akşener'den önce kalabalığa seslendi. Akşener'in Pazartesi günü genel merkezde görevinin başında olacağını duyuran Aydın'ın yaptığı gaf vatandaşların tepkisini çekti. Konuşması sırasında "Liderimiz Devlet Bahçeli" diyen Aydın, vatandaşlar tarafından uzun süre yuhalandı.

Akşenerden flaş açıklama: Pazartesi günü genel merkezde olacağım

Aydın'ın konuşması şöyle: 

"Türk siyasi tarihi, yapılan her seçim sonunda koltuğuna yapışan onları bırakmayan her seçim sonucuna kendine göre mazeret uydurarak partideki koltuğunu terk etmemek adına her şeyi yapan siyasi liderleri tanıdı. İYİ Parti, Sayın Akşener belki de Türk siyasi tarihine geçecek bir adım attı. Sorumluluğu üzerine aldı. 'Ne yaptıysak hep beraber yaptık ama sorumluluk bana aittir' dedi. Hiç kimsenin yapamadığını yaparak olağanüstü kongre kararı aldı. Demokrasi tarihine vurduğu bu yiğitçe davranış nedeniyle bizlerin göğsümüzü kabartan, başımızı dik tutan Sayın liderimiz Meral Akşener'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Pazartesi günü saat 15.00'de sayın liderimiz Devlet Bahçeli-Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener genel merkezde görevinin başında olacak." 

İyi Parti teşkilatı ayağa kalktı!Olağanüstü kongre kararı alınan İyi Parti'de aday olmayacağını açıklayan Genel Başkan Meral Akşener’i vazgeçirmek için parti teşkilatı ayağa kalktı. Üsküdar Beylerbeyi’ndeki evine kapanan Akşener’i kararından vazgeçirmeye çalışan partililer miting havasında bir araya gelmeye başladı. İstanbul dışından gelen parti üyeleri de Kurtköy’de araç konvoyu oluşturup Beylerbeyine hareket etti. Bu akşam Akşener’in evinin önünde bir araya gelecek kalabalık ‘ dön’ çağrısında bulundu.
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Akşener’in evi önü... Parti teşkilatı ayağa kalktı
Akşener’in evi önü... Parti teşkilatı ayağa kalktı!
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