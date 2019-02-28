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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA - AA
28.02.2019 - 11:49, Son Güncelleme:

Akşener: 'Mersin'de yeni bir isimle seçime gireceğiz'

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Akşener: 'Mersin'de yeni bir isimle seçime gireceğiz'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Mersin'de yeni bir isimle seçime gireceğiz, bugün gün içerisinde bildireceğiz. Mersin'de yarıştan kopmuş değiliz. Size bir süprizimiz olacak. Adayımız var kazanacak bir aday. Yeni bir isim ama bildiğiniz bir isim" dedi.

Akşener, Türk Metal Sendikasını ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Akşener, bir gazetecinin "Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) Burhanettin Kocamaz'ın aday olamayacağı kararını nasıl değerlendiriyorsunuz? Mersin'de stratejiniz ne olacak?" sorusu üzerine, YSK'nin Kocamaz ile ilgili kararının bu şekilde çıkabileceğini, daha önceki itirazlarına ret geldiğinde anladıklarını söyledi.

Bunu beklediklerini belirten Akşener, "Ama Sadi Güven'in ilk verdikleri karar sonrasında İYİ Parti temsilcisine alay ederek, 'Genel Başkanı'na git söyle, çok gayret ettim de.' ifadesi çok ayıpladığım, çirkin bulduğum bir tavırdır. Bu, 'ben bu işte tarafım' anlamını taşır." dedi.

Bu şartlara rağmen mücadeleye devam edeceklerini ifade eden Akşener, şöyle devam etti:
"Mersin'de yarıştan kopmuş değiliz. Mersin'de bir sürprizimiz olacak. Bütün engellere rağmen o engelleri kırarak, çok güçlü bir şekilde tekrar Mersin Büyükşehir Belediyesini yönetmek üzere talip olacağız. Adayımız var. Kazanacak ve güçlü bir aday. Duyunca çok şaşıracaksınız. Yeni ama bildiğiniz bir isim. Çok mutluyum."

Akşener, gazetecilerin adayın kim olduğunu sorusuna da, "(Harp olur, darp olur) diye çekiniyoruz. Müracaatımız tamamlansın. Kazandıktan sonra o belediyeyi yönetecek bir adayımız. Kariyeri buna uygun ve Mersinli bir aday. Mersin'de tekrar en güçlü şekilde rekabetin içinde olacağız." yanıtını verdi.

Kocamaz'ın oğlunun aday olacağının basına yansıdığının belirtilmesi üzerine Akşener, "Hayır." dedi. Akşener, kendisinin, yeni adayın ve Burhanettin Kocamaz'ın kazanmak için birlikte çalışacağını söyledi.

Kocamaz'ın yeni adayı nasıl değerlendirdiği sorusu üzerine Akşener, "Beraberce teklif götürdük." dedi.

Akşener, adayın bugün belli olacağını ifade ederek, "Mersin'de iki aday konusu falan bitti." diye konuştu.

İYİ Partinin Mersin adayını Burhanettin Kocamaz açıkladı
İYİ Parti'nin Mersin adayını Burhanettin Kocamaz açıkladı
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