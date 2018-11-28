Akşener: Meğer memleketi kasıp kavuran soğan lobisiymiş
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AK Parti ile MHP arasında yerel seçime yönelik ‘cumhur ittifakı’nın seçimi kaybetme endişesiyle yenilendiğini belirterek, “Yenilenen ittifakın adı da yenilendi.
Bu seferkinin adı ‘Korku ittifakı’” dedi. Akşener, grup toplantısında şunları söyledi:
KOLTUK SALLANIYOR
“Memleketin durumunun Erdoğan da farkında. Seçimde başına geleceklerin de farkında. Bir ay önce ‘Herkes kendi yoluna’ diye racon kesip, ittifakı bitirmişti. Dış güçler masalıyla milleti avuttu. Ama kazın ayağı öyle değil. Önüne giden anketler gösteriyor ki koltuk sallanıyor. Baktı ki hesaptan kaçış yok, tekrar ittifak dedi. Yenilenen ittifakın adı da yenilendi. Bu seferkinin adı ‘Korku ittifakı.’ Bir ay içinde geri adım atmasının sebebi, tabii ki İYİ Parti’dir. Erdoğan ve Bahçeli ‘millet ittifakı’ için açık açık ‘zillet ittifakı’ diyorlar. Bizim için her Türk vatandaşı eşit değerdedir. Ancak siyasi muhataplarımız aynı görüşte değil. Yani 24 Haziran’da oy veren 17 milyon vatan evladına bir anlamda ‘aşağılık’ diyorlar. Ülkeyi uçuruma sürüklemişsin, faturayı da gariban vatandaşa keseceksin öyle mi? Geçti o günler. Senin karşında demo muhalefet yok. Bu sefer yeni bir lobi icat etti: Soğan lobisi. Meğer memleketi kasıp kavuran, mutfaklara ateş düşüren bu soğan lobisiymiş. Sanki gübreye, mazota, zirai ilaçlara o zamları yapan kendisi değilmiş gibi soğanı terör örgütü ilan etti.”
İYİ Parti Meclis Grubu’nda Genel Başkan Meral Akşener’e Denizli’nin Tavas ilçesinden tepsiyle baklava getirildi. Akşener baklavayı grup salonunda bulunan partililere dağıttı. (Rıza ÖZEL / ANKARA)
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