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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gamze KOLCU / ANKARA
28.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Akşener: Meğer memleketi kasıp kavuran soğan lobisiymiş

Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
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Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
Akşener: Meğer memleketi kasıp kavuran soğan lobisiymiş

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AK Parti ile MHP arasında yerel seçime yönelik ‘cumhur ittifakı’nın seçimi kaybetme endişesiyle yenilendiğini belirterek, “Yenilenen ittifakın adı da yenilendi.

Bu seferkinin adı ‘Korku ittifakı’” dedi. Akşener, grup toplantısında şunları söyledi:

KOLTUK SALLANIYOR

“Memleketin durumunun Erdoğan da farkında. Seçimde başına geleceklerin de farkında. Bir ay önce ‘Herkes kendi yoluna’ diye racon kesip, ittifakı bitirmişti. Dış güçler masalıyla milleti avuttu. Ama kazın ayağı öyle değil. Önüne giden anketler gösteriyor ki koltuk sallanıyor. Baktı ki hesaptan kaçış yok, tekrar ittifak dedi. Yenilenen ittifakın adı da yenilendi. Bu seferkinin adı ‘Korku ittifakı.’ Bir ay içinde geri adım atmasının sebebi, tabii ki İYİ Parti’dir. Erdoğan ve Bahçeli ‘millet ittifakı’ için açık açık ‘zillet ittifakı’ diyorlar. Bizim için her Türk vatandaşı eşit değerdedir. Ancak siyasi muhataplarımız aynı görüşte değil. Yani 24 Haziran’da oy veren 17 milyon vatan evladına bir anlamda ‘aşağılık’ diyorlar. Ülkeyi uçuruma sürüklemişsin, faturayı da gariban vatandaşa keseceksin öyle mi? Geçti o günler. Senin karşında demo muhalefet yok. Bu sefer yeni bir lobi icat etti: Soğan lobisi. Meğer memleketi kasıp kavuran, mutfaklara ateş düşüren bu soğan lobisiymiş. Sanki gübreye, mazota, zirai ilaçlara o zamları yapan kendisi değilmiş gibi soğanı terör örgütü ilan etti.” 

Akşener: Meğer memleketi kasıp kavuran soğan lobisiymiş

İYİ Parti Meclis Grubu’nda Genel Başkan Meral Akşener’e Denizli’nin Tavas ilçesinden tepsiyle baklava getirildi. Akşener baklavayı grup salonunda bulunan partililere dağıttı. (Rıza ÖZEL / ANKARA)

Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
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