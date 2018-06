Akşener: Bu sorunun cevabını veremiyorlar

Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Kars'ta Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Konuşmasına "Allah'a hep bir duam var. Beni sizlere karşı mahcup etmesin. Başımı öne eğmesin, sizi hayal kırıklığına uğratmama müsaade etmesin" diye başlayan Akşener, 24 Haziran seçimlerinin apar topar yapıldığını söyledi. Akşener, "Bu seçimi apar topar, süper baskın seçim olarak getirenler pişman oldular. Bir sorunun cevabını veremiyorlar, bu seçim niye yapılıyor? Her şey kötüyse, sana niye oy verelim? Dolayısıyla 24 Haziran akşamı Türkiye'de değişim zamanı olacak. Biz, İYİ Parti olarak, sizlerin milletin kurduğu partiyiz. Cesurlar hareketi dedim, hareketin adına. Çünkü bu meydanları şereflendiren sizlerin nelere rağmen burada bulunduğunuzu biliyorum. Oğullarınız, kızlarınızla tehdit ediliyorsunuz. Şehirler küçüldükçe, nüfus azaldıkça daha fazla baskı söz konusu oluyor. Türkiye'nin her yerinde, her ilçesinden oy alacağız ve Türkiye'de her taraftan, her ilçeden oy alan tek siyasi parti olacağız" dedi.

'SEÇİLİR SEÇİLMEZ 'İNİN' ARABALARDAN DİYECEĞİM'

Seçimlerde hem milletvekilliği, hem de cumhurbaşkanı için oy isteyen Akşener, işsizliğin başını alıp gittiğine vurgu yaptı. Kentte hayvancılığın geriye gittiğini belirten Akşener, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu seçime giderken ekonomik hesap yapmak durumundayız. Yuvarlarsak 2,5 trilyon dolar kasaya girmiş oldu. İşsizlik rakamı yüzde 11'e çıktı. Kars'a fabrika yapıldı mı, hayvancılık ileri gitti mi? Üniversite, lise mezunu gençlerin iş bulabilecekleri alanlar açıldı mı? Sonuç itibariyle bu 2,5 trilyon dolar nereye gitti? Yandaş müteahhidin cebine gitti. Havaalanına yaptırdılar, müşteri garantili şehir hastanesi yaptırdılar. Tüp geçit yaptırdılar, siz borçlusunuz, devlet borçlu. 2,5 trilyon dolar nereye gitti belli değil. Haram zıkkım olsun. Şimdi ben bu partiyi kurarken ekonomi kurmaylarımı topladım. Bir soru sordum; 'Perişan edilmiş ülkenin ekonomisini kalkındırabilir miyiz?' diye. Dediler, 'Bırak kalkındırmayı koşturabiliriz.' Türkiye'nin potansiyeli, kaynakları müthiş, sadece aşırı israf, aşırı yolsuzluk, aşırı rüşvet var. Bunun önünü kestiğimiz zaman bu ülke kalkınır. 'Peki' dedik, yola çıktık. Ben gençlere bu devletin iş vermesinin görevi olduğuna inananlardanım. Gençlerimize iş ve istihdam yaratmak zorundayız. 'Gençlerimize, iş bulamamış çocuklarımıza ayda 500 lira vatandaşlık maaşı vereceğim' dedim. Emekli zor durumda, yılda iki kere bayramda bin 500 lira iyi bayramlar ikramiyesi vereceğim' dedim. Enteresan bir iş oldu biner lira ikramiye hayata geçirdiler. Kimine 500, kimine 750, kimine hiç yatmadı. 'İlaç ve katkı paylarını kaldıracağız, asgari ücreti vergiden muaf tutacağız, çiftçilerin elektrik parasını, faizlerini sileceğiz' dedim. 'Kaynak nerde?' diye sordular. Anlatmaya başlayınca 'tık' diye kalındı. Birinci kaynak lüks arabalara biniyor. Bakanlar, damatlar, eşler vesaire bir arabanın kirası 25 ile 28 bin lira arası. Aylık dolayısıyla 8 milyar Türk lirası tutuyor. Bu araç kiralarının parası bütçenin yüzde 1'i. Seçilir seçilmez onlara diyeceğim ki 'inin arabalardan' ve 8 milyar Türk lirası cepte. TRT'yi satacağım. Yıllık 2,5 milyar Türk lirası sizin cebinizden giden masrafı var. Bir sürü ahmağı zengin ediyorlar. Onun satışından elde edilen parayı da koyun."

'KAYNAK ÇOK'

Türkiye'de 4 milyon Suriyeli olduğunu ifade eden Meral Akşener, "Erdoğan gitti, Suriye'nin iç işlerine karıştı, 4 milyon göçmen oldu. Seçilir seçilmez Suriye ile ilişkileri düzeltecek, mültecileri esenlikli bir şekilde memleketlerine göndereceğim. 150 milyar Türk Lirası oraya harcanmış, onu da koyun cebinize. Kaynak çok. Her yıl 50 milyar dolarlık sanayi yatırımı yapacağım, gençler iş bulsun diye. Tarım, hayvancılık çökmüş. Kars'ı hayvancılık ve süt ürünlerinin merkezi yapacağız" diye konuştu.

'BU ZİHNİYETİ 24'ÜNDE İNŞALLAH EVİNE GÖNDERECEĞİZ'

Dünyada bundan sonra iki savaş çıkabileceğini söyleyen Meral Akşener konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biri su, biri gıda savaşı. Türkiye 9 milyar dolarlık tarım ürünü ithal ediyor. Sarımsaktan soğana, mercimeğe, nohuda, buğdaya kadar her şey var. 9 milyar dolar ithal ettiğiniz zaman 1 milyon kişi tarımdan çıkmış demektir, 1 milyon işsiz var demektir. Tarım üretimi gayrı safi milli hâsılanın içinde 85 milyar dolar iken, 18 milyar dolar azalmıştır. Bu da 1,16 milyon insan işsiz demektir. Cumhurbaşkanı seçilir seçilmez, tarımı 5 yılda yeter ülke haline getireceğiz. Mazotu, yemi, elektriği, ilacı dünya nasıl yapıyorsa, biz de çiftçimizi o noktaya getireceğiz. Amerikan çiftçisi 2,2 Türk lirasına mazot kullanıyor, 6 liraya siz kullanıyorsunuz. Daha ucuz ürün olur mu? Elbet olmaz, mazot 6, süt 1 lira. Dolayısıyla Kars'ı fakirliğe, yoksulluğa mahkûm eden bu zihniyeti 24'ünde inşallah evine göndereceğiz. Bu ülkeyi kalkındıracağız, tarımda üreten, sanayide üreten, çiftçisini destekleyen, gencine iş bulan, israfı önlemiş, yolsuzluğu ve rüşveti ortadan kaldırmış Türkiye halinde koşturacağız. Bu ülke koşacak inşallah."

'İKİ ŞAPKAM VAR'

Merak Akşener, yağmur altında kendisini dinleyenlere, "Sizi fazla ıslatmadan, benim iki şapkam var. Biri İYİ Parti Genel Başkanı şapkam, milletvekili adaylarımıza oy istiyorum. İkincisi cumhurbaşkanı adayı şapkam. Kendim için de oy istiyorum. Milletvekili adaylarımıza sizden oy istiyorum. Hepsi burada ikamet ediyor, sizin evlatlarınız. Ben de kendimi size emanet ediyorum. Allah bizi utandırmasın inşallah. Başaracağız" diyerek konuşmasını tamamladı.