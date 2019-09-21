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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
21.09.2019 - 21:08, Son Güncelleme:

Akrabalar düğünde birbirlerine girdi: 4 yaralı

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Akrabalar düğünde birbirlerine girdi: 4 yaralı

Samsun’da düğün eğlencesi sırasında akrabalar arasında çıkan tartışmada pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 2 kişi, 1 kişi otomobil çarpması sonucu, 1 kişi de darp sonucu yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Osmaniye Caddesi üzerinde 18.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki düğün eğlencesi sırasında daha önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen akrabalar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucunda, A.S. (20), L.S. (53) pompalı tüfekle ateş açılması sonucu etrafa saçılan saçmalarla, H.A. otomobil çarpması sonucu ve S.Ö. darp sonucu yaralandı.

Yaralamayı gerçekleştiren E.Y., M.Y. ve H.Y. ise olay yerinden otomobil ile kaçarak uzaklaştı. Şüpheliler kaçtığı sırada ise kendilerine engel olmaya çalışan Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motorize Yunus ekiplerinin üzerine otomobillerini sürerek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Yaralılarından A.S. ve S.Ö. Gazi Devlet Hastanesine, L.S. ve H.A. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinden kaçan şüpheliler kısa sürede Yunus ekiplerince gözaltına alındı. Olayda kullanılan pompalı tüfek ise yine Yunus ekiplerince ev içerisinde ele geçirildi.

“ARAMIZDA HUSUMET VARDI”

Olay anını anlatan M.S., “Bu şahıslar düğün yapıyordu. Bizi de çağırdılar düğüne. Eğlence sırasında 4 kişi tuvalete girdi. Sonra bizi dışarı çağırdılar. Sonra ortaya pompalı tüfekle ateş etmeye başladı. Benim oğlum göğsünden vuruldu. Ne olduğunu anlayamadık. Önceden husumet vardı aramızda. Yaralılar oğlum, kardeşim, yeğenim ve yengem oluyor. Bize ateş eden eniştem ve yeğenlerim” dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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