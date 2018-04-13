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    Perde göründü

    İHA
    13.04.2018 - 09:49 | Son Güncelleme:

    Taksim’de bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nde yıkım çalışmaları tüm hızıyla sürerken ön cephesinin tamamen yıkılması ile AKM içerisinde bulunan beyaz perde göründü.

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    • AKM yıkım çalışmalarında beyaz perde göründü
    • AKM yıkım çalışmalarında beyaz perde göründü
    • AKM yıkım çalışmalarında beyaz perde göründü
    • AKM yıkım çalışmalarında beyaz perde göründü

    Taksim’de bulunan ve yıkımına 13 Şubat’ta başlanan Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yıkım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Ön cephenin yıkım çalışmaları sırasında AKM içerisinde bulunan beyaz perde göründü.

    Sabahın erken saatlerinde başlayıp aralıksız olarak devam eden çalışmaları bazı yerli ve yabancı turistlerin ilgi ile izlemesi dikkat çekti. İş makineleri ile yıkımına devam edilen AKM’nin ön cephesinin tamamen yıkılmasının ardından ortaya çıkan beyaz perdeyi gören bazı turistlerin de o anları cep telefonlarıyla kaydettikleri görüldü. Bina içerisinde tahliyeler devam ederken yıkım çalışmaları 16 farklı kamera ile 24 saat takip ediliyor.

    Perde göründüTaksim’den yarımadaya uzanan manzara

    2 bin 500 kişilik opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane ve 885 araçlık otoparkın yapılacağı yeni binanın fotoğrafları AKM binası önüne asılırken, yeni binanın tamamlanmasının ardından üst katında ikinci köprüden tarihi yarımadaya kadar uzanan manzarayı görme imkanı sağlayan bir restoran da yer alacak.

    Perde göründü

    Etiketler: NoMobil , gündem
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