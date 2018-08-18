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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
18.08.2018 - 11:22, Son Güncelleme:

Bodrum'da 5 dakikalık yolda esir oldular

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9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde Bodrum yerli turist akınına uğradı. Cuma günü mesainin bitmesiyle birlikte yola çıkan tatilciler, ilçede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Araçlar 5 kilometrelik yolu 45 dakikada geçebildi.

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  • Bodruma akın... 5 dakikalık yol 45 dakika sürdü
  • Bodruma akın... 5 dakikalık yol 45 dakika sürdü
  • Bodruma akın... 5 dakikalık yol 45 dakika sürdü
  • Bodruma akın... 5 dakikalık yol 45 dakika sürdü
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Tatilciler, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde Bodrum’a akın etmeye başladı. Bayram tatilini fırsat bilen ve cuma günü mesainin bitiminin ardından yola çıkan binlerce tatilci nedeniyle Bodrum’da kilometrelerce trafik kuyruğu oluştu. Bodrum’a karayoluyla gelen çok sayıda tatilci ise trafiği durma noktasına getirdi. 5 kilometrelik yolu 45 dakikada geçebilen vatandaşlar daha sonra denizin ve güneşin keyfini doya doya çıkardı.  Tatilciler Bodrum başta olmak üzere Marmaris, Fethiye, Ula ve Akyaka gibi turistlik bölgeleri tercih etti.

SON 5 YILIN EN YOĞUN SEZONU

Verilere göre Kurban Bayramı'nda Ege ve Akdeniz kıyılarının son 5 yılın en yoğun sezonunu geçirmesi bekleniyor. En büyük yoğunluk yaklaşık 1,5 milyon turistle Bodrum’da yaşanırken, Fethiye, Marmaris, Ula, Datça ve Akyaka gibi tatil yörelerinde de yoğunluk yaşanmaya başlandı. Muğla’nın turistik ilçelerine yaklaşık 4 milyon tatilcinin geleceği tahmin ediliyor. Yetkililer ise rezervasyonsuz gidenlerin geri dönme ihtimali olduğunu, bayramlarının kabus olmasını için tatilcilere rezervasyon yaptırmadan yola çıkılmaması yönünde uyarılarda bulundu.
Kurban Bayramı tatilinde oluşabilecek yoğunluk nedeniyle seyahat firmaları turizm kentlerine ek seferler düzenlemeye başladı. Bayram tatili boyunca 1,5 milyonun üzerinde tatilciyi ağırlamayı planlayan Bodrum’a yaklaşık 126 ek uçak seferleri yapılacağı havayolu şirketlerince açıklandı. Milas-Bodrum havaalanına, iç ve dış hatlarda yapılan ek seferlerden dolayı yoğunluk yaşandı. Şehirlerarası otobüs firmalarının da Bodrum, Fethiye ve Marmaris gibi talebin yoğun olduğu turizm bölgelerine ek otobüs seferleri koyduğu öğrenildi.

OTELLERE GİRİŞLER BAŞLADI

Bayram tatilini Bodrum’da geçirmek isteyen vatandaşlar rezervasyon yaptırdığı otellere gelmeye başladı. Tatili fırsat bilen vatandaşlar otellerin yanı sıra apart ve pansiyonları da doldurdu. Jandarma ve emniyet güçleri Bodrum’a giren çıkan tüm araçları kontrol ediyor. Tatilin ilk gününden itibaren ilçenin giriş ve çıkışlarında 24 saat yol kontrolü yapan ekipler olası bir tehlikeyi önlemek için araç kontrollerini sıklaştırdı. Emniyet güçleri araçlarda kimlik kontrolünün yanı sıra eğitimli polis köpekleriyle de araçlarda ve yolcu otobüslerinde didik didik arama yapıyor.  Bodrum’a yurt genelinden gelen tatilcilerin yanı sıra yurt dışında yaşayan gurbetçilerin de yoğun ilgi gösterdiği öğrenildi. Kurban Bayramı'nı ülkesinde geçirmek isteyen gurbetçiler Bodrum’a gelmeye başladı.

ÜNLÜLER AKIN ETTİ

Gece eğlenceleriyle de meşhur olan Bodrum’da birçok ünlü isim kulüplerde sahne alacak. Gündüz beach partilerin yanı sıra gece eğlenceleri de hız kesmeyecek. Demet Akalın, Hande Yener, Funda Arar, Şevval Sam, Duman, İlhan Şeşen ve MFÖ gibi birçok ünlü isim sahneleriyle tatilcilere unutulmaz bir bayram yaşatacak.  Bayram yoğunluğuyla ilgili açıklama yapan Bodrum Otelciler Birliği Derneği yönetim kurulu üyesi Alişir Şair, "Herkes Bodrum’a gelmeye başladı. Doluluk oranları yükseldi. Hatta yakınlarımız bile arıyor, ama biz turizmci olmamıza rağmen oda bulmakta zorlanıyoruz. Büyük ve nitelikli otellerin hepsi doldu. Bodrum için çok güzel bir bayram sezonu olacak. Son iki yıldan sonra iyi bir sezon yaşıyoruz. Haziran ayından itibaren Bodrum doldu, tüm turizm bölgelerinde doluluk oranı yüksek oldu. Çok güzel bir yıl geçiriyoruz. İnşallah böyle devam eder. Veriler değişken olabiliyor ama 2015 sezonunu yakalamış durumdayız" ifadelerini kullandı.

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