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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İhsan DÖRTKARDEŞ/DHA  
20.03.2019 - 10:17, Son Güncelleme:

Akılalmaz olay! Metrobüsler genç kadının 'sığınma yeri' oldu

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İSTANBUL'da metrobüs ve İETT otobüslerinde genç bir kadın. Geceye uzanan saatler... Bütün yolcular inmesine rağmen o yerinde oturmaya devam ediyor. Şoförler uyarıyor ama o gidecek yeri olmadığını söylüyor. Trakya'da bir ilçeden, baba dayağından kaçarak 5 ay önce İstanbul'a geldiğini belirtiyor. 

Kalacak yerinin de olmadığını belirten genç kadın zaman zaman İstanbul’da tanıştığı iki kız arkadaşının yanında kaldığını ifade etti. Şoförlerin ihbarı sonrası genç kadını polis, sığınma evine götürmüş ama orada da kalamamış. Metrobüs ve otobüsler onun için  'bir sığınma yeri' olmuş.  Genç kadın,  "Metrobüs seferleri sabaha kadar sürüyor, genelde geceleri burada uyuyorum. Ben kendimi korumaya çalışıyorum" diyor.

Yüzünün gözükmesini istemeyen kadın, kendisini 1.5 saat otobüste izleyen DHA muhabirine babasından şiddet gördüğü şiddeti şöyle anlattı:

"Hayatımı mahvetti. Annem öldükten sonra dayaklarına dayanamadım. Babam, kız kardeşim ile bana  sürekli şiddet uygulamaya başladı  İki erkek kardeşim var,  bunların evlerine gittiğimde de aile huzurlarının bozulduğunu hissettim.  Babam  bizi sürekli dövüyordu, hortumla dayak attığı günler oldu. Ağabeyimin evine gidiyorum, yengem benden rahatsız oldu. Ağabeyimin aile huzurunu bozmak istemedim. İstanbul’a geldim. 5 aydır metrobüs, otobüslerde kalıyorum. İstanbul’da tanıştığım iki kız arkadaşım var. Zaman zaman onların evinde kalıyorum. Özellikle simitçi olan, çok iyi bir kadın. Çamaşırlarımı onun evinde yıkıyorum. Polis bir seferinde beni karakola aldı. Anlattıklarımı dinledi, hak verdiler. Beni bir kadın sığınma evine götürdüler. Kalabileceğim bir yer değildi. Metrobüs seferleri sabaha kadar sürüyor. Genelde geceleri metrobüste uyuyorum. Ben kendimi korumaya çalışıyorum.”

Kendisine hiçbir devlet kurumunun yardımcı olamayacağını söyleyen kadın, İETT otobüsleri ve geceleri de Beylikdüzü-Söğütlüçeşme arasında sürekli sefer yapan metrobüslerini 'sığınma yeri’' olarak kullandığını söyledi.

AVCILAR'DA OTOBÜSTEN İNİP UZAKLAŞTI

Otobüs Tahtakale Mahallesi’ndeki Şahintepe durağından Avcılar merkezindeki Marmara Caddesi’nin yanına saat 22.00 sıralarında geldiğinde ise ismini vermek istemeyen kadın, arka kapıdan indikten sonra, hızlı adımlarla uzaklaştı. Genç kadın, akşam karanlığında bir süre kendisini izleyen olup olmadığından emin olmak için sürekli arkasına baktıktan sonra araç trafiğine kapalı caddede yürüyerek uzaklaştı.

Akılalmaz olay Metrobüsler genç kadının sığınma yeri oldu

ŞOFÖR ANLATTI: SEN BIRAKABİLİR MİSİN VİCDANEN?

İETT şoförü Gökhan Kurşun da kadına otobüste rastlayanlardan sadece biri.  Avcılar’da Cihangir Mahallesi’ndeki ilk hareket noktasında saat 11.00’de devraldığı otobüsünde defalarca sefer tamamlanmasına rağmen inmeyen kadını, polise haber verdiğini söyledi. Kendisine,  "Şu an ekibimiz yok. Yolda gördüğünüz başka bir ekibin yanında durarak durumu bildirin" denildiğini söyleyen Kurşun, yolda da korna çalmasına rağmen hiçbir ekibi durduramadığını anlattı.  Gökhan Kurşun, şöyle konuştu: " '‘Gidecek yerim yok’ diyor. Kadındır, diye indirmek istemedim. Polisi arayıp yardım istedim. Zorla indirmeye kalksam, bağırsa olay bende bitecek. İlk hareket noktamız olan Şahintepesi veya Cihangir Mahallesi’nde güvenlikçimiz olsa onlardan yardım isterdim. Zorla indirmeye kalksam, kadın bağırsa ben ne yapacağım Allah aşkına? Söylediğine göre sabaha kadar metrobüsle gitmiş- gelmiş yorgun halde arkada uyuyor. Sefer sonunda çay, sigara, yemeğini verdim. 'Yolda kaldım' dese 5-10 lira veririm, gönderim. Son servisim gece yarısı ben ne yapacağım kadın haliyle bırakamam. Sen bırakabilir misin vicdanen?”

Gökhan Kurşun kadının, her seferinde Başakşehir, Avcılar, Esenyurt ilçelerinde gidiş-dönüş toplam 142 duraklık yolculuklarında otobüsün en arkadaki 3 kişilik koltuğunda cam kenarında oturduğunu,  zaman zaman uyuduğunu söyledi.

Akılalmaz olay Metrobüsler genç kadının sığınma yeri oldu

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Son 24 saatte ne oldu? (20.03.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar.
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