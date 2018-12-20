Akılalmaz olay! Kore gazisini böyle kandırdılar

Olay Sarayköy ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, güvenlik kameralarının anbean kayıt ettiği olayda 2 şahıs plakası olmayan eski model araba ile Kore gazisi Hüseyin Atagün (87) ve eşi Ayşe Atagün’ün (81) yaşadıkları eve geldi. Ardından Hüseyin Atagün’ü evinin bahçede otururken gören şahıslar yaşlı adamı önce bahçenin dışına çağırıp kendisine ‘amca biz Koreli Hüseyin’i arıyoruz tanıyor musun?’ dedi.





Yaşlı adam ise şahıslara aradıkları kişinin kendisi olduğunu ve neden sorduklarını sorunca ise şahıslar Atagün’e ‘Amca biz Kaymakamlıktan geldik size para ve kömür yardımı yapacağız müsait misiniz?’ diye sordu. Yaşlı adam ise müsait olduklarını söyleyerek içeri şahısları çağırdı. Ardından görüntülere giren 2 şahıs evin bahçesine girerek yaşlı adam ile bir süre konuştu ve adama yardımın nasıl yapılacağını anlattı.



SU İÇME BAHANESİ İLE EVE GİREN ŞAHIS EVDEKİ ALTIN VE PARALARI ÇALDI



Bu sırada evden dışarı çıkan Ayşe Atagün ise şahıslara kim olduklarını sorunca şüphelilerden birisi yaşlı kadına yardım yalanını söyleyerek 200 TL verdi. ‘Kaymakamlık 100 TL yardım ile kömür yardımı yaptı size’ diyen şahıs kadından parayı bozdurup 100 TL’sini geri vermesini söyledi. Diğer şahıs ise bu sırada kömür yardımı için imza atılacağını söyleyerek Hüseyin Atagün’ü bahçenin dışına götürdü. Yalana inanan yaşlı kadın ise parayı bozdurmak için içeri girince diğer şahıs da kadının hemen arkasından eve girerek paranın yerini belirleyip evde saklandı.



Yaşlı kadın evden çıkarak paranın üstünü vermek için bir süre bahçeye bakındı ancak şahsı göremedi. Bu sırada evde olan şüpheli ise kadının parayı koyduğu yerden içerisinde Cumhuriyet altını gibi ziynet eşyası ve 5 bin 500 TL para olan yerden değerli ne varsa alıp cebine koydu ve kadından 1 dakika sonra dışarı çıktı.



Ayşe Atagün ise şahsa kızarak eve neden girdiğini sordu. Şahıs ise su içmek için girdiğini söyleyince kadın da Bahçede çeşme olduğunu ve neden kendisinden istemeyerek evine girdiğini sorarak şahsa tepki gösterdi.



HIRSIZLIK ZANLILARI KAÇTIKLARI ARABAYLA İLE BİRKAÇ HAMLEDE DÖNEBİLDİ



Daha sonra evden çıkan şahıs, yaşlı adamın yanındaki diğer suç ortağının yanına gelerek ‘hadi kömürleri getirelim’ diyerek onu da yanına alıp hızlıca bahçeden dışarı çıktı. Durumdan şüphelenerek eve giren yaşlı kadın ise soyulduklarını anlayınca dışarı çıkıp durumu kocasına bildirdi. Karı koca çift bahçe kapısından dışarı çıktıklarında ise şahısları göremedi.



Evden yaklaşık 20 bin TL’lik ziynet eşyası ve para çalan şahıslar geldikleri eski model ve plakası araçla hızlıca olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Kaçış anları da kameralara yansıyan şahısların otomobil geri çevirmek için birkaç hamle yapmaları ise dikkatlerden kaçmadı.



YÜZSÜZLÜĞÜN BU KADARI



Evden altın ve paraları çalan şahsın verdiği 200 TL’nin 100 TL’sini alması ise "yüzsüzlüğün bu kadarı" dedirtti.

Evleri soyulan yaşlı çift ise olayın ardından durumu jandarma ve yakınlarına bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler ise inceleme başlatarak şüphelilerin peşine düştü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın geniş çaplı devam ettiği bildirildi.



YAŞLI ÇİFT İHA’YA KONUŞTU



Evleri soyulan yaşlı çift ise İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuştu. Ayşe Atagün hırsızların eşini yolda gördüğünü ve birlikte eve geldiklerini söyledi. Atagün, "Eşimi arabaya bindirmek istemişler eşimde ben yeminiyim yabancı arabaya binmem demiş. Eşimi daha sonra kandırıp arabaya bindirmişler. Ben de eve misafir geldi sandım. Dışarı çıkmamla kapılar açık kaldı. Bana 200 TL verdiler ve size erzak geliyor diye sürekli beni sıkıştırdı ve beni eve girerken takip etmiş.



Beni içeriden 100 TL’yi alırken görmüş. Zaten çantamın ağzı açıktı. İçeri girmiş ve dışarı çıkarken farkına vardım ‘sen ne arıyorsun içeride’ dedim. ‘Su içmeye girdim’ dedi bana. Ben o zaman anladım içeri bir baktım hepsi gitmiş. Altınları ve parayı almış. Bizim 20 bin TL'mizi çaldılar. Jandarma geldi sonra" dedi.

Hüseyin Atagün ise olayı anlatarak hırsızların bulunmasını istedi.