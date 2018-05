'Akar'la çalışmam'

Ola ki kazanamadım... Sayın Genel Başkan ‘gel danışman ol’ derse danışman olurum, yardımcı ol derse yardımcı olurum. Asla karşısına aday olmam.



Türkiye’nin anayasası şu an AYM tarafından rafa alınmış durumda. Bir kişinin sınırı var, her şeyi o belirliyor. Yargıyı, yasamayı, yürütmeyi tek başına yürüten birisi var. TEOG kaldırılsın diyor, kaldırılıyor. Üniversiteler bölünsün diyor, bölünüyor. Ekonomi alarm veriyor.



Bir onarım süreci gerekebilir. Hesap vermekten kaçılmamalı. Örtülü ödenek kullanmaya mecburum. Peki ben örtülü ödenek kullanırken AK Partili bir milletvekiline neden hesap vermeyeyim. Kurarsınız bir komisyon, ‘örtülü ödenekten devletin güvenliği için, istihbarat için bu örtülü ödeneği kullandım’ gösterir sonra imha edersiniz. Demokrasi bir hesap verme rejimi diyorsanız yaparsınız bunu. Ama Sayın Erdoğan bu konuda kimseye hesap vermiyor.



(Kürt sorunu) Bakın bu sorunu çözmek için ilerici, çağdaş adımlara ihtiyaç var. Türkiye’nin en gerici partisi AK Parti değil mi? Türkiye’nin en gerici partisinden ilerici çözüm bekliyorsunuz. Kürt sorunu kültürel, ekonomik, siyasallaşmış bir sorundur. Ama Kürt sorunu en önemlisi siyasi ahlak sorunudur. AK Parti neden beceremedi, bir defa milletten gizli yaptı. Bizim önerimiz milletin gözünün önünde olsun, parlamentoda olsun, taahhüt altına girilmesin.



Dolar yükseliyor. 2017 orta vadeli programda 2018 sonunda 3.70 olacak diyor, 2019’da 3.92 olacak, 2020’de 4.02 olacakmış. 2018’in beşinci ayındayız 4.40, hesap tutmuyor demek ki. ‘Bizi dolarla terbiye etmek istiyorlar’ diyor. Hayır sen onların suç ortağısın. O köprülere geçişi dolar üzerinden anlaşmayı kim yaptı. Geçmediğimiz köprünün parasını ödüyoruz, yatmadığımız hastanenin, uçmadığımız uçağın parasını ödüyoruz. Dış mihraklar diyor ya onların tam da ortağısın. Nasıl çözeceğiz, soygun düzeni, yağma düzeni, bunu engelleyeceğiz.



Ne işi var Genelkurmay Başkanı’nın, aday olur olmaz, Abdullah Gül’ün evinin bahçesine helikopterle iniyor. Kimsin sen? Sök apoletlerini, giy kravatını, aday ol çık karşımıza. Her şey siyasallaşmış.



(Seçilirseniz ilişkiniz ne olacak?) Geçici süreli kendisiyle çalışırız, çok kısa süreli. O yapıdaki insanlarla çalışmam mümkün değil benim.



(Taşeron işçi) Son vereceğiz.”



İNCİRLİK'İ KAPATIRIZ

“(ABD’ye) Fetullah Gülen’i iade et, etmiyorum derse, İncirlik’teki askerleri Noel için Amerika’ya göndeririz. (Kapatırım diyorsunuz?) Yani, giderler aileleriyle birlikte.”



EKONOMİ KURUMLARI ÖZERK OLMALI

Muharrem İnce, yabancı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kurda gelinen seviye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faiz ve Merkez Bankası ile ilgili söylemlerini “Çok yanlış! Memleketi uçuruma götürüyor” diye yorumlayan İnce, şöyle konuştu: “Merkez Bankası’nın bağımsız olması gerekiyor. Diğer ekonomik kurumların özerk olması gerekiyor. Kuralların işlemesi gerekiyor. Yani Erdoğan bunları ideolojik saplantılarla yapıyor. Bu bilime aykırı bir davranıştır. Onun için Türkiye yanlış yöne gidiyor. İnşallah 24 Haziran’da kazanacağım; o zaman bilimi, hukuku uyguladığımızda bu gidişe dur diyeceğiz. Bilim bunu diyor, dünya bunu diyor, ekonomi bunu diyor. Komplekse de gerek yok.” / REUTERS