Akar'dan net mesaj: Asla müsaade edilmeyecektir
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Sincar’ın yeni bir Kandil olmasına asla müsaade edilmeyecektir" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "ABD tarafından PKK/YPG’nin Münbiç’ten çıkarılacağına dair sözler verilmiş olmasına rağmen, terör örgütünün Münbiç’te çukurlar kazdığı, mevziler hazırladığı tespit edilmiştir. Verilen taahhütlere uyulmadığı, sözler tutulmadığı takdirde, diğer bölgelerde olduğu gibi yeri ve zamanı geldiğinde buradaki teröristler de kazdıkları çukurlara gömülecektir." ifadelerini de kullandı.
Akar FETÖ operasyonları için ise "FETÖ bağlantılı son personel de Milli Savunma Bakanlığı bünyesinden temizleninceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. " değerlendirmesinde bulundu.
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