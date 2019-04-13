AK Parti’nin itirazı takvimi etkileyebilir
SİYASİ partiler, yaklaşık 25 yerde il seçim kurulu kararlarına karşı Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) itirazda bulundu.
Seçim Kanunu’na göre YSK’nın bugün olağan itirazları karara bağlaması gerekiyor. YSK’nın İstanbul’da 21 ilçede 51 sandıktaki yeniden oy sayımını bekleyip AK Parti’nin İstanbul genelinde iptal başvurusunu birlikte görüşme kararı olağanüstü itiraz takvimini etkileyebilecek.
AK PARTİ İSTANBUL İTİRAZINA HAZIRLANIYOR
AK Parti İstanbul Maltepe’deki sayımın tamamlanması ve il birleştirme tutanağının tanzim edilmesinin ardından 7 gün içerisinde İstanbul seçimlerinin yenilenmesi talebiyle olağanüstü itirazını yapmaya hazırlanıyor. Sayımın uzaması halinde, AK Parti’nin itirazı da YSK’nın incelemesi de uzayacak. AK Parti’nin İstanbul seçimlerindeki usulsüzlük ve hayali seçmen yazımı gerekçesiyle “tam kanunsuzluk” iddiasıyla yapacağı olağanüstü itirazın ardından verilecek karar kesin nitelik taşıyacak.
İDDİALAR SOMUT VERİLERE DAYANMALI
Seçim Kanunu’nun 130’uncu maddesine göre siyasi partilerin il başkanlarıyla, genel merkezleri veya bağımsız aday tarafından tutanağın düzenlenmesinden sonra 7 gün içinde seçimin sonucuna etkili olaylar delilleriyle gösterilerek, seçim iptali istenebiliyor. YSK’nın 7 asil, 4 yedek üyesi bulunuyor. Karar 6 üyenin oyuyla veriliyor. YSK’nın içtihatlarına göre olağanüstü itiraz üzerine seçimlerin yenilenmesi kararı verilebilmesi için “öne sürülen iddiaların somut verilere dayanması” ve “bu iddiaların seçmen sayısı bazında sonuca etkili olması” gerekiyor.
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