AK Parti’nin adayı kim olursa olsun desteğimiz tam
MHP Lideri Devlet Bahçeli, yerel seçimlerinde İstanbul, Ankara ve İzmir’de aday göstermeyeceklerini belirterek, “Adalet ve Kalkınma Partisi’nin adayları kim olursa olsun bu üç büyükşehirde desteğimiz tam olacaktır. Bu irademizde pazarlık yoktur, gizli anlaşma yoktur, al-ver süreci olmamıştır. Diğer her yerde adaylarımız vardır” dedi.
Bahçeli, dün partisinin ‘İl ve Belediye Başkanları Toplantısı’nda özetle şunları kaydetti:
EZE EZE GEÇER GİDERİZ
“Cumhur İttifakı Türkiye’nin güvenlik zırhıdır. 15 Temmuz’da yarım kalan işgali tamamlamak isteyen alçaklar son kozlarını 31 Mart’ta sahaya süreceklerdir. Bu oyunu gördük. Gelişmeleri okuduk. Bu aşamada susmak gafilliktir. Kara çok şükür görünmüşken, önümüze çıkan olursa ya kenara iteriz, ya da üstüne basar, eze eze geçer gideriz.
31 Ağustos’ta seçimlere yönelik 4 ayaklı stratejimizi açıklamıştım. 19 Eylül’de, İstanbul’dan aday göstermeyebileceğimizi ifade ettim. Müteakiben bazı olumsuzluklar nüksetti, yanlış değerlendirmeler vuku buldu. Sabote edildik, görüşlerimiz çarpıtıldı. 23 Ekim’de de yerelde ittifak arayışımızın artık kalmadığını ifade etmiştim. Bazı müessif beyanlar, Cumhur İttifakı’nın ruhunu zedeleyen açıklamalar, üstten ve üst perdeden konuşmalar yereldeki ittifak çabalarını sekteye uğratmıştı. Sanki bir taraf istiyor da diğer taraf nazlanıyor, zamana oynuyor izlenimi doğmuştu. Bu gelişmeler karşısında yerelde ittifak çalışmaları soğumaya alındı. Ancak ortamın müsait olduğunu gören zillet ittifakının paydaşları saklandığı inden bir bir çıkmışlar, sistematik olarak temaslara başlamışlar, netice itibariyle siyasi risk ve belirsizlikler iyice ayyuka çıkmıştır. CHP-İP arasındaki görüşmeler seriye bağlanmış, HDP de arkaya alınmıştır. Terörle mücadelenin bu kadar yoğun yapıldığı dönemde, PKK’nın İstanbul başta olmak üzere, diğer büyükşehir, il ve ilçe belediyelerine zillet ittifakı kulvarından yerleşme kepazeliğine nasıl olur da seyirci kalacaktık?
HUKUKSUZ KARAR
Bu maksada hizmetle motive olan CHP-İP-HDP-FETÖ-PKK boş durmuyor. Malum çete Türkiye’nin kuyusunu kazıyor, altını oyuyor. PKK’lı Demirtaş’a el sallayan, AİHM’in haksız, hadsiz, hukuksuz, mesnetsiz ve menfi kararından memnun olan yalnızca CHP ve HDP değildir, İP de bunlar arasına kaydını yaptırmıştır. PKK lobisi işbaşındadır, AİHM’ye çoktan nüfuz etmiştir. PKK’lı Demirtaş ile ilgili çamur ve çirkin karar rezilliktir. ABD’nin terör örgütleriyle beraberliği, Demirtaş üzerinden yeni bir senaryo hazırlığı, ekonomik saldırılar, sosyal gerginlikler tehlike sinyallerini aşırı derecede yoğunlaştırmıştır. Dağdaki bölücülerin büyükşehir belediyelerine konuşlanmasına razı olamazdık.”
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