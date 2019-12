AK Parti'li İskenderoğlu'ndan CHP'ye 'Las Tesis' tepkisi

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AA muhabirine, CHP'li kadın milletvekillerinin, TBMM Genel Kurulunda, İçişleri Bakanlığının 2020 yılı bütçesi görüşülürken yaptığı "Las Tesis" dans eylemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



"CHP'li milletvekillerinin, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yaratmak isterken bir ayıba imza attığını" dile getiren İskenderoğlu, "Terör, çocuk istismarı kısacası toplumun huzurunu bozan her olay siyaset üstü meseleyse kadına yönelik şiddet de aynıdır. Keşke devleti, bakanlıklarımızı ve diğer kurumlarımızı 'katil' olarak niteleyen ifadeler yerine hep beraber ortak bir çalışmaya imza atsaydık." dedi.



Bir şiddeti engellemeye çalışırken diğer taraftan ötekileştirmenin, Gazi Meclisin ruhuna yakışmayan bir dille hareket etmenin kabul edilemeyeceğini söyleyen İskenderoğlu, "Bu tarz ifadelerin, eylemlerin hiç kimseye faydası olmadığı kanaatindeyiz. Kendilerini sağduyulu ve toplumumuzu birleştiren ifadeler kullanmaya davet ediyoruz. Şiddet, kime ve ne şekilde uygulandığı fark etmeksizin, insanlık adına karşısında durulması gereken bir durumdur. Kol kırılınca yen içinde kalamaz." diye konuştu.



AK Parti olarak kadına yönelik şiddetin engellemesine ilişkin çeşitli çalışmalar yaptıklarını vurgulayan İskenderoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın, her platformda kadına yönelik şiddetin Türkiye'den silinmesi için çalıştıklarını beyan ettiğini hatırlattı.

İskenderoğlu, AK Parti'nin kadın hakları konusunda en hassas parti olduğunu belirterek, "Kadına verilen önemi ifade etmek adına en çok kadın milletvekiline sahip partiyiz. Şiddetin her türlüsünün karşısındayız. Hepimizin en büyük vazifesi, medeniyeti geleceğe taşıyacak köprüler kurmaktır. Medeniyet karnesinde en yüksek olması gereken not ise kadın meselesidir. Kadınların güçlü, eğitimli ve güvende olduğu toplumlar, kendini geleceğe taşıyabilecektir. Kadına şiddet meşrulaştırılamaz." ifadelerini kullandı.