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    AK Partili Bozdağ'dan '300 Fransız' tepkisi

    Hürriyet Haber
    07.05.2018 - 11:08 | Son Güncelleme:

    Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Le Parisien gazetesinde yayımlanan bir bildiride, şiddet ve Yahudi düşmanlığı yaydığı iddiasıyla Kur’an-ı Kerim’in bazı ayetlerinin çıkarılması yönündeki talepleri sert sözlerle eleştirdi. Bozdağ, "Bunlar 21. yüzyılın beyinsizleri, barbarları ve Ebu Cehilleridir; DEAŞ’ın batı versiyonudur." dedi.

    Bozdağ yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

    "Fransa eski cumhurbaşkanı/azılı İslam düşmanı Sarkozy dahil 300 Fransız yazar/siyasetçi,şiddet ve Yahudi düşmanlığı yayıyor iftirasıyla Kur’an’dan bazı ayetlerin çıkartılmasını istemişler. Bunlar; 21. yüzyılın beyinsizleri, barbarları ve Ebu Cehilleridir; DEAŞ’ın batı versiyonudur.

    Nice Ebu Cehiller; Sarkozy’den daha kudretli/daha azılı nice İslam düşmanları; Kur’an’ı yok etmek, bu mümkün değilse tahrif etmek, bu da mümkün değilse bazı ayetleri Kur’an’dan çıkarmak istediler; ama başaramadılar/hepsi yok oldular; ama Kur’an var ve kıyamete kadar da var olacaktır.

    Sadece Sarkozy ve onun gibi hamakatin zirvesindeki İslam düşmanları değil bütün İslam düşmanları ve hatta tüm insanlar,cinler ve şeytanlar biraraya gelseler dahi Kur’an’ın veya bir suresinin ya da bir ayetinin benzerini getiremezler ve de Kur’an’ı asla değiştiremezler."

    NE OLMUŞTU?

    Fransa'da, aralarında eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, üç eski başbakan, Yahudi ve Hristiyan cemaati temsilcileriyle yazarların da bulunduğu 300 kişinin imzasıyla yayınlanan Kur'an-ı Kerim'den "şiddet ve Yahudi karşıtı fikirleri yaydığı gerekçesiyle bazı ayetlerin çıkarılması" yönünde bir bildiri yayınlanmıştı.

    Etiketler: Bekir Bozdağ , gündem
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