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    AK Parti'den 'bedelli askerlik' açıklaması

    Hürriyet Haber
    12.07.2018 - 14:23 | Son Güncelleme:

    AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 'Bedelli askerlik bizim savunduğumuz, istediğimiz bir yaklaşım. Hatta bedelli askerliği biz eski yıllardaki gibi 'bedelli' ifadesiyle doğru bulmuyoruz. Diyoruz ki gençlerin sorunları var. Bunların çözümü için adım atmamız lazım. 5 milyondan fazla askerlik bekleyen gençten bahsediliyor, bu çok büyük bir sayı' diye konuştu.

    CNNTürk Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtlayan, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın sözlerinin satır başları şöyle:

    Başkanlık sistemindeki yeni Başkanımızın talebi esas olacaktır. Zannedersem bunlar Ekim'de konuşulacak konular. Şu an OHAL'e ilişkin bir bağlam var.

    Bedelli askerlik bizim savunduğumuz, istediğimiz bir yaklaşım. Hatta bedelli askerliği biz eski yıllardaki gibi 'bedelli' ifadesiyle doğru bulmuyoruz. Diyoruz ki gençlerin sorunları var. Bunların çözümü için adım atmamız lazım. 5 milyondan fazla askerlik bekleyen gençten bahsediliyor, bu çok büyük bir sayı.

    AK Partiden bedelli askerlik açıklaması

    Oysa Genelkurmay'ımızın talep ettiği 300 binlerde. Yıllık 300 bin olan talebin karşısında 5 milyon insan var. Bu çok büyük bir problem. Bu problemin çözümü için de adım atmak istiyoruz. Ama bunun böyle anlık olarak 'yarın yapıyoruz' diye değil. Daha kalıcı olabilir, daha makul fiyatlarla, daha makul çalışmalarla değerlendirilebilir.

    'DAHA KALICI BİR İŞ YAPMAMIZ LAZIM'

    Sadece 'para verdim askerlik yaptım' değil de daha kalıcı bir iş yapmamız lazım. Bakınız 3-4 yıldan beri, standart askerimiz operasyona gitmiyor. Er gitmiyor. Bir anlamda profesyonel askerliğe geçiş yapıldı, kısmen de olsa.

    Artık uzmanlarımız, astsubaylarımız, subaylarımız operasyonlarda görev alıyor. Sadece 3-5 aylık askerler gitmiyorlar operasyona. Şimdi diyoruz ki, madem profesyonel askerliğe geçiyoruz, o zaman bunun bir adım ötesini yapalım.

    Ülkede askerlikle ilgili sorun yaşayan gençler olmasın istiyoruz. Askerlik bizim ortak değerimiz. Tabi ki savunmayı öğreneceğiz, yardımcı olacağız. Ama sadece uzun yıllar doktorluk, avukatlık yapan insanların 'hadi bakalım git askerlik yap' dememizdeki zorluğu herkes yaşıyor. O yüzden bedelliyi anlık değil, kalıcı yapısal bir sorun olarak ele alalım ve çözelim istiyoruz.

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