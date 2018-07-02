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    AK Parti'den Meral Akşener'le ilgili iddiaya açıklama

    Hürriyet Haber
    02.07.2018 - 15:06 | Son Güncelleme:

    AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e başkan yardımcılığı teklif edildiği iddiaları ile ilgili “Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil" dedi.

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir  Ünal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e başkan yardımcılığı teklif edildiği  iddialarını yalanladı.

    Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akşener'e başkan yardımcılığı  teklif edildiği yönünde, özellikle basında iddialar yer aldığını belirtti.

    "Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil." ifadesini kullanan Ünal,  "Hiçbir şekilde, bir başkan yardımcılığı teklifinin gitmesi diye bir durum  gündeme gelmedi, konuşulmadı. Böyle bir şeyin söz konusu olması da gündemimize  hiçbir zaman girmedi. Adeta basında, bazı köşelerde, medya organlarında bu tür  haberlerin yayıldığını biz de görüyoruz." dedi.

     

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    Etiketler: Mahir Ünal , açıklama , son dakika , haberler
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