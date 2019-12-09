AK Parti’deki son anket: Kararsızların sayısı arttı

Geçen ay KONDA şirketince yapılan ankete göre Cumhur İttifakı’nı oluşturan AK Parti’nin oyu yüzde 26.8, MHP’nin oyu yüzde 8.7; Millet İttifakı’nı oluşturan CHP’nin oyu yüzde 15.5, İYİ Parti’nin oyu ise yüzde 9.1 oldu. HDP’nin oy oranı yüzde 6; kararsız ve “oy kullanmam” diyen seçmenin oranı ise yüzde 33 olarak belirlendi.

Kararsız ve oy kullanmayacağını söyleyen seçmenin partilere dağıtılması halinde AK Parti’nin yüzde 40 ve MHP’nin yüzde 12.9 oy oranı ile iktidar oylarını yüzde 52.9’a çıkardığı hesaplandı. 1 Kasım 2015, 24 Haziran 2018 ve 31 Mart 2019 oy oranları karşılaştırılan ankette, AK Parti’nin, MHP ile oluşturduğu ittifakla iktidar çoğunluğunu koruduğu belirtildi.

Son seçimde kararsızların oyunu almak için yoğun çaba gösteren AK Parti, daha önce oy aldığı seçmenler arasında kararsızların arttığını tespit etti. Ankette 24 Haziran seçimine göre CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti seçmeninin tercihlerinde ise ciddi değişim yaşanmadığı belirtildi.

ERDOĞAN’IN NOTU YÜKSELDİ

Ankette vatandaşa “Genel olarak Cumhurbaşkanlığı görevini yerine getirme şekli açısından Recep Tayyip Erdoğan’a ne not verirdiniz?” sorusu soruldu. Anket sonucunda Erdoğan’ın karne notunda 1.5 puanlık artış görüldü. Bu artışın, temelde Barış Pınarı harekâtı ve sonrasında yaşanan siyasal ve diplomatik gelişmelerden kaynaklanmış olabileceği belirtildi. Ankete göre Türkiye toplumunun yüzde 29’u Türkiye dış politikasını yürütürken öncelikli olarak Müslüman ülkelerle, yüzde 20’si tek başına, yüzde 20’si de Türki Cumhuriyetlerle hareket etmesini istiyor. Toplumun yüzde 15’i AB ile yüzde 10’u Rusya ile yüzde 6’sı ise Amerika ile hareket edilmesi taraftarı. Ankete göre “Suriye’ye yapılan Barış Pınarı harekâtı gerekliydi” yargısını Türkiye’de her üç kişiden ikisi kesinlikle doğru buluyor.

İYİ İNSAN OLMAK

Ankette “iyi insan” tanımıyla ilgili soru da yer aldı. Buna göre vatandaşların yüzde 43’ü için “inançlı, dindar biri olmak”, iyi insan olmanın en uygun tanımı. İyi insanın hangi 2 özelliğe sahip olması gerektiği sorusuna ise en çok “dürüst” ve “ahlaklı” yanıtları verildi. En az ise “ilkeli”, “düşünceli” yanıtları yer aldı.