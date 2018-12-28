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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Nuray BABACAN - ANKARA
28.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

AK Parti’de son dakika anketleri

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
AK Parti’de son dakika anketleri

AK Parti’de İstanbul büyükşehir belediye başkan adayının açıklanacağı toplantı tarihi kesinleşirken, halen aday konusunda karar verilemeyen ilçeler olduğu öğrenildi. Parti yönetimi, bazı ilçelere son dakika anketi yaptırırken, MHP’ye verilecek ilçenin Silivri olduğu konuşuluyor.

İSTANBUL ÇALIŞMASI

Edinilen bilgiye göre, partide son bir ayda yoğunlaşan İstanbul çalışmasında sona gelindi. İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı olacağı belirtilen Binali Yıldırım’ın zaman zaman katıldığı toplantılarda, ilçelere ilişkin isimler üzerinde çalışma yapıldı. Yıldırım, İstanbul’la ilgili son toplantıyı geçen hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la yaptı.

İstanbul’un ilçelerinden aday olacakların büyük bölümünün isminin kesinleştiği, 5 ilçede son dakika anketi yapılmasına karar verildiği öğrenildi. İki aday arasında kalınan bu ilçelerle ilgili netlik oluşmazsa cumartesi günü yapılacak toplantıda bu isimler açıklanmayacak.

SİLİVRİ MHP’YE

AK Parti’nin İstanbul’da sürdürdüğü bir başka çalışma ise MHP’ye jest olarak verilecek ilçelerin hangisi olacağına ilişkin. İttifakın genel anlayışının aksine, İstanbul’da 2014 yerel seçimlerinde hiçbir ilçeyi kazanamayan MHP’ye ilçe verileceği dile getirilmişti. Silivri’nin bunlardan biri olduğu ifade ediliyor. AK Parti’nin İstanbul adayları konusunda kamuoyuna bir süre önce sızan listenin büyük oranda korunacağı, Yıldırım ile yapılan çalışmadan sonra bu ilçelerde az sayıda değişiklik olduğu belirtiliyor.

UYSAL VE ŞENOCAK

İstanbul’la ilgili diğer başlık ise halen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı sürdüren Mevlüt Uysal’ın hangi ilçeden aday gösterileceği, İstanbul il başkanı Bayram Şenocak’ın aday yapılıp yapılmayacağı ve görevine devam edip etmeyeceği konuları oluşturuyor. Yıldırım’ın yeni dönemde yeni il başkanıyla çalışmak istediği ifade ediliyor.

İSTİFAYA İLİŞKİN KULİSLER

Yıldırım’ın İstanbul adayı olması halinde TBMM Başkanlığı’ndan istifa etmeyeceği yönündeki açıklamalar da yeni başkanın kim olacağına ilişkin kulisleri mart sonuna öteledi. Bazı AK Partililer ise küçük olasılık da olsa Yıldırım’ın belediye başkan adayları YSK tarafından kesinleştirildikten sonra istifa edeceğini öne sürüyorlar. O durumda mart başında TBMM Başkanlığı için seçim yapılması gerekecek.

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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