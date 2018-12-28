AK Parti’de son dakika anketleri
AK Parti’de İstanbul büyükşehir belediye başkan adayının açıklanacağı toplantı tarihi kesinleşirken, halen aday konusunda karar verilemeyen ilçeler olduğu öğrenildi. Parti yönetimi, bazı ilçelere son dakika anketi yaptırırken, MHP’ye verilecek ilçenin Silivri olduğu konuşuluyor.
İSTANBUL ÇALIŞMASI
Edinilen bilgiye göre, partide son bir ayda yoğunlaşan İstanbul çalışmasında sona gelindi. İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı olacağı belirtilen Binali Yıldırım’ın zaman zaman katıldığı toplantılarda, ilçelere ilişkin isimler üzerinde çalışma yapıldı. Yıldırım, İstanbul’la ilgili son toplantıyı geçen hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la yaptı.
İstanbul’un ilçelerinden aday olacakların büyük bölümünün isminin kesinleştiği, 5 ilçede son dakika anketi yapılmasına karar verildiği öğrenildi. İki aday arasında kalınan bu ilçelerle ilgili netlik oluşmazsa cumartesi günü yapılacak toplantıda bu isimler açıklanmayacak.
SİLİVRİ MHP’YE
AK Parti’nin İstanbul’da sürdürdüğü bir başka çalışma ise MHP’ye jest olarak verilecek ilçelerin hangisi olacağına ilişkin. İttifakın genel anlayışının aksine, İstanbul’da 2014 yerel seçimlerinde hiçbir ilçeyi kazanamayan MHP’ye ilçe verileceği dile getirilmişti. Silivri’nin bunlardan biri olduğu ifade ediliyor. AK Parti’nin İstanbul adayları konusunda kamuoyuna bir süre önce sızan listenin büyük oranda korunacağı, Yıldırım ile yapılan çalışmadan sonra bu ilçelerde az sayıda değişiklik olduğu belirtiliyor.
UYSAL VE ŞENOCAK
İstanbul’la ilgili diğer başlık ise halen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı sürdüren Mevlüt Uysal’ın hangi ilçeden aday gösterileceği, İstanbul il başkanı Bayram Şenocak’ın aday yapılıp yapılmayacağı ve görevine devam edip etmeyeceği konuları oluşturuyor. Yıldırım’ın yeni dönemde yeni il başkanıyla çalışmak istediği ifade ediliyor.
İSTİFAYA İLİŞKİN KULİSLER
Yıldırım’ın İstanbul adayı olması halinde TBMM Başkanlığı’ndan istifa etmeyeceği yönündeki açıklamalar da yeni başkanın kim olacağına ilişkin kulisleri mart sonuna öteledi. Bazı AK Partililer ise küçük olasılık da olsa Yıldırım’ın belediye başkan adayları YSK tarafından kesinleştirildikten sonra istifa edeceğini öne sürüyorlar. O durumda mart başında TBMM Başkanlığı için seçim yapılması gerekecek.
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