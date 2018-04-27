Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>AK Parti'de bazı isimler veda edecek

    AK Parti'de bazı isimler veda edecek

    KULİS HABER. NURAY BABACAN
    27.04.2018 - 00:32 | Son Güncelleme:

    ERKEN seçim, iktidar partisinde taşların yerinden oynaması, bazı ünlü siyasetçilerin veda etmesi, bazılarının da TBMM dışında değerlendirilmesi sonucunu doğuracak. AK Parti kulislerinde, erken seçim kararı alındıktan sonra hızla oluşturulmak zorunda olan milletvekili listelerinde kimlerin isminin olacağı tartışılmaya başlandı.

    AK Partide bazı isimler veda edecekVEKİLLER İÇİN 5 KATEGORİ

    Bu kez yeni sistemden kaynaklı olarak, ‘Milletvekili yapılacaklar, bakan olarak düşünülenler, Beştepe’de görev verilecekler, belediye başkanı yapılacaklar ve veda edilecekler’ olarak 5 kategori oluştu. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Davutoğlu’nun yanı sıra Ali Babacan, Mehmet Müezzinoğlu, İsmail Kahraman ve Beşir Atalay bireysel tercihleri nedeniyle adaylık başvurusu yapmayacak. Bu isimlerle ilgili tek sürpriz, Meclis dışında değerlendirilmeleri olacak. Davutoğlu’nun yakın ekibinden Taha Özhan’ın da aday olmayacağı, diğerlerinin de listeye konulmayacağı konuşuluyor.

    YILDIRIM BEŞTEPE’DE

    Son Başbakan Binali Yıldırım’ın Cumhurbaşkanı yardımcılığında değerlendirilmesine büyük olasılık olarak bakılıyor. Bazı bakanlar ise Beştepe’de kurmay ekipte yer alacak. Ancak AK Parti’nin ‘A Takımı’ ve bakanlarından bazı isimlerin, bir süre Beştepe’de değerlendirildikten sonra belediye başkan adayı yapılması olasılığından da bahsediliyor. AK Parti’de milletvekillerinin büyük ölçüde değiştirileceği, farklı makamlarda değerlendirilme vaadiyle olası bir krizin önleneceği belirtiliyor.

    MEHMET ŞİMŞEK FAKTÖRÜ

    Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in durumunun ise farklı olduğu belirtiliyor. Şimşek’in yeniden aday olmayı düşünmediği ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kabine veya Meclis’te değerlendirmek isteyebileceği ifade ediliyor. Cemil Çiçek ve Faruk Çelik gibi duayen siyasetçilerin durumunu da Erdoğan’ın tavrı belirleyecek. AK Parti’de “Biz adaylığımızı koymayalım, parti karar versin. Refüze de edilmemiş oluruz” yorumları yapılıyor.

    GÜÇLÜ PARTİ, GÜÇLÜ MECLİS

    Hayati Yazıcı, Mustafa Şentop, Mustafa Elitaş, Mahir Ünal gibi isimlerin güçlü bir Meclis ve parti yönetimi oluşturmak için listeye konulacağı iddia ediliyor. Bakanların yarısının milletvekili adayı yapılarak Meclis’e çekileceği, az sayıda bakanın yeni dönemde kabinede değerlendirileceği ifade ediliyor. Bekir Bozdağ, İsmet Yılmaz, Ahmet Arslan, Mevlüt Çavuşoğlu, Mehmet Özhaseki, Lütfi Elvan, Bülent Tüfenkci gibi isimlerin de milletvekili yapılacağı iddia ediliyor.

    CHP’DEN SÜRPRİZ TELEFON

    DİSK Genel Başkanı Kani Beko, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’ın sürpriz telefonuyla istifa etti. Beko, aday olmanın aklına gelmediğini ancak Tezcan’ın telefonu üzerine aday olduğunu söyledi. 1975’te İzmir Basma Fabrikasında 3 bin işçinin temsilciliğiyle başladığı sendikal mücadelesinin 40 yılı aşkın bir süredir devam ettiğini anlatan Beko, adaylığının da İzmir’den olabileceğini belirtti.

    Akın akın adaylıkAkın akın adaylık

    Etiketler: gazetehaberleri , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri