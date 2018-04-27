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    Akın akın adaylık

    Aysel ALP-Gizem KARAKIŞ/ANKARA
    27.04.2018 - 01:11 | Son Güncelleme:

    24 Haziran seçimlerinde milletvekili aday adayı olmak isteyen kamu görevlileri, il başkanları ve belediye başkanları için istifa etme süresi dün saat 17.00 itibarıyla doldu. Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Selim Bağlı, Burdur Valisi Şerif Yılmaz AK Parti’den milletvekili olmak için görevlerinden istifa etti.

    TRT Genel Müdür Yardımcısı Fethi Fahri Kaya, 1. Hukuk Müşaviri Maruf Okuyan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müşaviri Ramazan Ersoy, TOKİ Başhukuk Müşaviri Abdullah Güler, Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Zeki Korkutata, istifa eden bürokratlar arasında yer aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Danışmanı Ahmet Zenbilci, ÇED Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Tanas, Tabiat Varlıkları Genel Müdür Yardımcısı Alaattin Nalcıoğlu istifa eden isimler oldu.

    Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nda Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürü Necmettin Erkan, Dışişleri Bakanlığı’nda Başdanışman Yavuz Selim Kıran, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Osman Arıkan Nacar ile Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan da AK Parti’den aday adaylığı için kamu görevinden ayrıldı.

    Kayıtdışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanı Yakup Süngü ile 15 Temmuz Gazileri Derneği Başkanı Muammer Polat istifa etti.

    Akın akın adaylık

    Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, İstanbul Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç, Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, Yozgat’ın AK Partili Sorgun İlçesi Belediye Başkanı Ahmet Şimşek görevlerinden istifa etti.

    AK Parti’den Ankara İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı, Rize İl Başkanı Muhammet Avcı, Iğdır İl Başkanı Ahmet Tutulmaz, Sivas İl Başkanı Ziya Şahin, Şanlıurfa İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Eskişehir İl Başkanı Dündar Ünlü, Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın, Batman İl Başkanı Murat Güneştekin, Ardahan İl Başkanı Yunus Baydar milletvekilliği aday adaylığı için görevinden ayrıldı.

    AK Parti Genel Merkezi’nde kurulacak komisyonlar, milletvekilliği aday adaylarıyla görüşmeler yapacak. Yapılacak görüşmeler bir üst komisyona aktarılacak. Üst komisyon değerlendirmelerini yaptıktan sonra son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.

     

     

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