AK Parti'de 81 ilde e-temayül
AK Parti’de yerel seçimlerde aday belirleme sürecinin en önemli adımlarından biri dün atıldı.
Türkiye genelinde dün sabah saat 10.00’da aynı zamanda başlayan temayül yoklamasında 145 bin partili, ilk kez 81 ilde oylarını dijital olarak genel merkeze iletti. AK Parti’ye 5-16 Kasım tarihlerinde 7 bin 180 kişi belediye başkanı aday adaylığı için başvurmuştu. İl genel ve belediye meclisi üyelikleri için ise 3 Aralık saat 19.00’a kadar başvuru yapılabilecek.
m Oylama, Ankara Spor Salonu'nda tüm Türkiye ile aynı anda başladı. AK Partililer üç bölge için kurulan dokuz masada kayıtlarını yaptırdıktan sonra kendileri için hazırlanan 40 kabinde elektronik ortamda oylarını kullandı.
İZMİR’DE LOKMALI KARŞILAMA
İzmir’de yaklaşık 4 bin partili, bilgisayar aracılığı ile oy kullandı. İzmir’de 128 ilçe belediye başkan aday adayı ile üç büyükşehir belediye başkan aday adayları için dijital ortamda oy kullanan partililer, aday gösterilmesini istedikleri isimleri bilgisayar üzerinden yazarak, doğrudan AK Parti Genel Merkezi’nde belirlenen sisteme gönderdi. Temayül yoklaması için Halkapınar Kapalı Spor Salonu’na gelen aday adaylarının kimi partilileri gülle karşıladı., kimiyse lokma döktürdü.
İstanbul’da 455 aday adayının müracaatı oldu. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda 5 bin 100 kişinin katılımıyla temayül yoklaması yapıldı. Sütlüce’deki AK Parti İl Başkanlığı’nın önünde kurulan çadırda kayıt yaptıran teşkilat mensupları daha sonra salonlarda oylarını kullandı. m ANKARA
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