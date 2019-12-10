AK Parti ve CHP’lilerin Sarıgül buluşması
ESKİ Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün oğlu Ömer Sarıgül ile işadamı Dursun Çakır ile Yasemin Türker’in kızı Sağlıklı Beslenme ve Yemek Blogger’ı Revna Çakır, önceki akşam İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kıydığı nikâhla hayatlarını birleştirdi.
Zorlu Center’deki Raffles Otel’deki nikâh töreninin şahitleri eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, eski Bakan Hüsamettin Özkan ve işadamı Nazif Zorlu’ydu. Eski Başbakan Binali Yıldırım da iş ve siyaset dünyasından tanınmış isimleri katıldığı davetin konukları arasındaydı.
31 Mart yerel seçiminden önce CHP’den istifa ederek DSP’den Şişli belediye başkan adayı olan Mustafa Sarıgül, düğünde, 2008 yılında ayrıldığı eşi, oğlu Ömer Sarıgül’ün annesi Aylin Kotil’le objektiflere poz verdi.
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