AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye sert tepki

AK Parti'li Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, CHP yöneticilerinin Almanya'da gerçekleştirilen Berlin zirvesini olumlu bulduklarını söylediklerini bildirdi. Çelik, bu zirveye gelene kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yürütülen güçlü diplomasiyi CHP'li yöneticilerin görmezden geldiğini kaydettiği açıklamasında, "Bu zirvenin etkili bir sürecin sonunda varılan aşama olduğunu anlamıyorlar. Sürekli aynı ezberi tekrarlıyorlar. Milli çıkarlarımız adına taraf olduğumuz konuları, tarafsızlık adına etkisizleştirmeye çalışıyorlar. 'Herkesle görüşülmeli' diyorlar. Örtülü bir cümle bu. Hangi vesilelerle söylediklerine bakınca cümle açılıyor. 'Darbecilerle görüşün', 'kendi halkından on binlerce insanı katledenlerle el sıkışın' diyorlar. Türkiye'nin milli onuruna ve milli çıkarlarına saldıranlara tek söz söylemeden dış politikamıza karşı hasmane davranıyorlar" ifadelerine yer verdi.

'AYNI DİLİ PYD-YPG'YE KARŞI KULLANMIYORLAR'

Çelik, CHP yöneticilerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geniş yelpazede yürüttüğü diplomasiyi görmezden geldiğini ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yürüttüğü başarılı diplomasiyi eleştirdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"İdlib'den kaçan masumlara ve mazlumlara, 'terörist' diyecek kadar ırkçı bir dil kullanarak saldırıyorlar. Aynı dili PYD/YPG'ye karşı kullanamıyorlar. Telkinle iş yapmak bizim siyasi geleneğimizde yoktur. CHP dış politikada kimlerle yan yana düştüğüne iyi bakmalıdır. CHP yöneticilerinin İdlib'den ölümden kaçarak göç eden mazlumlar için 'terörist' demesi, Avrupa'daki ırkçıların göçmenlere karşı kullandığı dilin aynısıdır. CHP yöneticileri neden Avrupa'nın aşırı sağ partileriyle aynı dili kullanıyor? CHP yöneticileri Türkiye'nin milli çıkarlarına başka başkentlerden değil Ankara'dan bakmayı öğrenmelidir. Şimdiye kadar pek çok başkentin gözünden baktılar, bir konuda da Ankara'nın gözüyle bakarlarsa bu bir dönüm noktası olacaktır."