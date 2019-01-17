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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Gizem KARAKIŞ/ANKARA
17.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

AK Parti makam için kurulmadı

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AK Parti makam için kurulmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEAŞ’ın Münbiç’te ABD askerlerine yönelik terör saldırısıyla ilgili, “Sayın Trump’ın almış olduğu kararı etkileme anlamına olabilir. Fakat Sayın Trump’ın kararlılığını gördüğüm için bu terör eylemine karşı geri durmayacağına inanıyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç, Beştepe’de başbaşa ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında özetle şunları söyledi: (Trump’la görüşmede silahların toplanması gündeme geldi mi?) Bu mesele gündeme gelmedi. Bizim Sayın Trump’la yaptığımız görüşme ağırlıklı olarak bölgeden buradaki Amerika askerlerinin çekilmesi ve bu çekilme esnasında müşterek neler yapabiliriz... Bir diğer önemli konu da buradaki 20 mil güvenli bölge konusu bunun üzerinde hassasiyetle durduk. Bu konuda da Türkiye olarak biz bu güvenli bölgeyle ilgili üzerimize düşen her türlü görevi yapmaya hazır olduğumuzu başta DEAŞ terör örgütü olmak üzere buradaki tüm terör örgütleriyle sonuna kadar mücadele etmekte biz varız, biz onlarla savaşırız. Tüm mesele Suriye’nin bütünlüğünü korumaktır. Suriye’deki Arabıyla, Kürdü ile Hıristiyanı ile kim varsa hepsinin orada güvence altında yaşaması için gerekenleri nasıl ki 4 milyon Suriyeli ülkemizde misafir ediyorsak orada da Suriye’nin yerli halkının birlik, beraberlik içinde yaşamasına imkan tanıyalım istiyoruz. Bir spekülasyon var, nedir bu spekülasyon? Türkiye’nin Kürtler karşı farklı bir uygulama içinde olduğu. Tabi bunun tamamen uydurma bir haber olduğu. Zira böyle bir şey olmuş olsa biz sadece Kobani’den 300 bin Kürt’ü ülkemizde şu anda halen misafir ediyoruz. Geldiler ve bizim misafirimiz konumundalar. Biz ev sahipliği yapıyoruz birçok Suriye’deki Hıristiyanlara Aramilere özellikle onlara karşı PYD-YPG terör örgütleri acımasız uygulamalar yapmışlardır, birçoklarına zulüm etmişlerdir, öldürmüşlerdir. Biz hepsine kapımızı açtık. Aynı şekilde Araplara, Türkmenlere kapılarımızı açtık. Bunları aramızda konuşma fırsatı bulduk ve bu çekilme sürecinin de devam edeceği noktasında Sayın Trump’ın kararlılığını gördük.

AK Parti makam için kurulmadı

TERÖR ÖRGÜTLERİNİ BİTİRECEĞİZ

(Münbiç’teki saldırı) Bendeki bilgilerde de 5 ABD askerinin olduğu, toplamda ise 20’yi bulduğu istikametinde bir haber. Bu olayı DEAŞ üstlendi. Ama anlaşılan o ki buradaki şu anda Amerika’nın, Sayın Trump’ın almış olduğu kararı etkileme anlamına olabilir. Fakat Sayın Trump’ın bu noktadaki kararlılığını gördüğüm için bu tür bir terör eylemine karşı geri durmayacağına inanıyorum. Bir geri durma söz konusu olabilirse bu bir defa DEAŞ’ın bir zaferi olur. Biz tam aksine DEAŞ’ın üzerine üzerine ülkemiz de dahil olmak üzere gitmeye devam edeceğiz. Çünkü biz DEAŞ’ı o topraklarda bitireceğiz. Aynı şekilde diğer terör örgütlerini de bitireceğiz. Çünkü Suriye halkı bu teröristlerle iç içe yaşayamaz. Biz Suriye halkının huzurunu, mutluluğunu yaşatmak zorundayız. Kaldı ki 20 mil meselesi artık bir güvenli bölge olarak önümüzdedir. Bu konuda da Türkiye 911 kilometre sınırıyla buralarda önemli bir adım atacaktır. Aynı şekilde Hatay sınırı yine burada önemli bir yerdir. Bu çalışmalarımızı kararlılıkla devam ettireceğiz. Hedefimiz bir an önce oradaki huzuru, sükunu ve Suriye’nin bütünlüğünü sağlayabilmektir.” 

MUHAFIZ ALAYINA TÜRKÇE SELAM

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, resmi davetlisi olarak Ankara’ya gelen Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç’i Beştepe’de resmi törenle karşıladı. Süvariler eşliğinde Cumhurbaşkanlığı’na gelen Kitaroviç ile Erdoğan’ın alandaki yerlerini almasının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı ve 21 pare top atışı yapıldı. Kitaroviç, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı, “Merhaba asker” diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve dönemin kıyafetlerini giyen askerler de yer aldı. Erdoğan ve Kitaroviç, merdivenlerde iki ülke bayrakları önünde poz verdi. Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç de Hırvatistan ve Türkiye’nin çok derin tarihi ilişkilere sahip olduğunu kaydederek, “Bugün ikili ilişkilerimiz mükemmel düzeyde. AB’nin Türkiye için öneminin farkındayız. Hırvatistan AB yolunda Türkiye’yi destekleyecektir. Biz 2020 yılının ilk yarısında dönem başkanlığını yürüteceğiz ve orada destek vereceğiz” dedi. (Rıza ÖZEL/ANKARA)

BREXİT’İ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brexit sürecini yakından takip ettiklerini belirterek, “Vatandaşlarımızın Türkiye-AB ortaklık hukukundan kaynaklanan haklarını koruyacak önlemlerin alınması için muhataplarımızla temas halindeyiz” dedi. Erdoğan, özetle şöyle konuştu: “Türkiye, Hırvatistan, Bosna Hersek üçlü danışma mekanizmasının yeniden canlandırılması gerektiğine inanıyoruz. Hırvatistan, Türkiye’nin AB üyelik sürecinin her zaman en büyük destekçilerinden biri olmuştur. Bu destek Hırvatistan’ın 2020 yılı ilk yarısında üstleneceği dönem başkanlığı sırasında inanıyorum ki daha da güçlenecektir. AB, Brexit meselesi dolayısıyla hassas bir dönemden geçiyor. Bizler de Brexit sürecini ve tartışmaları yakından takip ediyoruz. Brexit ihtimali karşısında Birleşik Krallık ile ticari, ekonomik ilişkilerimizin etkilenmemesi için görüşmelerimiz sürüyor. Vatandaşlarımızın Türkiye-AB ortaklık hukukundan kaynaklanan haklarını koruyacak önlemlerin alınması için muhataplarımızla temas halindeyiz. Bizim aramızda bir başka hedef var o da 1 milyar dolarlık bir hedeftir. Bu hedefe 2019 senesinde biraz daha yaklaşırız diye temenni ediyorum. Üçlü mekanizma dediğimiz Türkiye, Bosna Hersek, Hırvatistan bu mekanizmayı bizler çok çok samimi niyetlerle başlattık. Şu anda bir ara verildi. Bana göre Dayton Anlaşmasının gözden geçirilmesi şarttır. Dayton Anlaşması bu haliyle Bosna Hersek’in geleceğine yönelik bir çözüm üretemediği bugüne kadar geçen sürede ortaya çıkmıştır. Bununla ilgili olarak BM’nin aslında yeniden devreye girmesi ve burada çok daha güçlü bir adımın atılması gerekir. Hükümet kurulduktan sonra üçlü mekanizmayı yeniden devreye sokmak suretiyle bölgenin barışına katkıda bulunalım.” CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, parti teşkilatlarını uyararak, “AK Parti’nin sunduğu makamları millete tahakküm, dayatma, büyüklenme aracı olarak görenler varsa, onların önünü açmakla büyük hataya düşmüşüz demektir. AK Parti birilerini sırtlayıp makamlara taşımak için kurulmadı” dedi.
Erdoğan, haftasonu yaptığı Sakarya ve Kocaeli ziyareti sırasında teşkilat ile birlik yemeğinde bir araya gelirken örgütlere özetle şu mesajları verdi: “Belediye başkanlığı bir bayrak yarışıdır. Bu sorumluluğu üstlendiğiniz dönemde hangi hizmetlere imza attığınız önemlidir. Bu arkadaşlarımızın yanında olmalıyız. Bu cumhur ittifakı adayları için de geçerlidir.

HATAYA DÜŞMÜŞÜZ

Bize, ‘Ben yoksam batsın her şey’ diyen enaniyet sahibi mütekebbirler değil, ‘Kim var?’ diye sorulduğunda, sağına soluna bakmadan yola çıkan dava adamları lazım. AK Parti’nin sunduğu makamları millete tahakküm, dayatma, büyüklenme aracı olarak görenler varsa, onların önünü açmakla büyük hataya düşmüşüz demektir. AK Parti birilerini sırtlayıp makamlara taşımak için kurulmadı. AK Parti millete hizmet etmek için kurulmuş bir partidir.

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