Aile süslü vurgun
İstanbul’da ATM’lere yerleştirdikleri kopyalama aparatları ile yaklaşık 500 bin TL’lik vurgun yapan çete çökertildi. Çete elebaşının ATM’lere aparat yerleştirip paraları çekerken dikkat çekmemek ve aile süsü vermek için yanında sürekli çocuğunu bulundurduğu ortaya çıktı.
Bazı banka müşterileri hesaplarından bilgileri dışında para çekildiği yönünde şikayetlerde bulunmaları üzerine İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmada, banka müşterilerinin kartlarını kullandığı ATM’ler tespit edildi. Bu ATM’lerdeki kamera görüntüleri incelendi. Görüntülerde, ATM’lere kopyalama aparatı yerleştiren bir gruptakilerin kimlikleri tek tek tespit edildi.
Polis çeteyi sıcak takibe aldı. Grubun bir ATM’ye aparat yerleştireceği bilgisi alındı. ATM çevresinde önlem alındı. Grup üyeleri ATM’ye aparat yerleştirdikleri sırada operasyon başlatıldı. Çete elebaşı H.Y, İ.D, Y.E, O.U. ve H.E yakalandı. Çetenin 315 kişiye ait kartı kopyalayarak 456 bin TL’lik vurgun yaptığı belirlendi.
Çete elebaşının aparatları takarken ve paraları çekerken kendisine aile süsü vermek için çocuğunu da sürekli yanında bulundurduğu belirlendi.
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 5 kişi tutuklandı.
POLİS UYARDI
Siber polisi, kart kullananların dikkat etmesi gerekenleri şöyle sıraladı:
-Birden fazla banka veya kredi kartı kullanan kart sahiplerinin tüm kartlarında aynı şifreyi kullanmamaya özen göstermeli
-Banka veya kredi kartlarına, kullanımlarına göre günlük harcama limiti banka aracılığıyla belirlenmeli ve gerekli olmadığı hallerde günlük harcama limiti yüksek tutarda belirlenmemeli.
-Karttan gerçekleştirilen harcamalar ile ilgili olarak mutlaka cep telefonuna bilgilendirme mesajı gelmesi bankalardan talep edilmeli.
-Banka veya kredi kartının POS makinelerinin haricinde başka bir cihazdan geçirilmemesine dikkat edilmeli.
-İş yerlerinde yapılan harcamalar neticesinde gerçekleştirilecek kredi kartı ödemelerinde POS cihazı bulunduğunuz yere getirtilerek işlemin gerçekleştirilmesi sağlanmalı, aksi taktirde kartın POS cihazı ile yanınızdan uzaklaştırılmasına izin verilmemeli.
-POS cihazinda kart kullanımı sırasında şifrenin başkaları tarafından görülmeyecek şekilde girilmesi sağlanmalı.
-Banka ve kredi kartı kullanıcıları yapmış oldukları alışverişlerle ilgili banka hesap özetlerini ve dönem içi kullanımlarını sık sık kontrol etmeli.
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