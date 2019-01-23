Aile süslü vurgun

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAile süslü vurgun
GeriGündem Aile süslü vurgun
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Çetin AYDIN/İSTANBUL
23.01.2019 - 16:37, Son Güncelleme:

Aile süslü vurgun

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Aile süslü vurgun

İstanbul’da ATM’lere yerleştirdikleri kopyalama aparatları ile yaklaşık 500 bin TL’lik vurgun yapan çete çökertildi. Çete elebaşının ATM’lere aparat yerleştirip paraları çekerken dikkat çekmemek ve aile süsü vermek için yanında sürekli çocuğunu bulundurduğu ortaya çıktı.

Bazı banka müşterileri hesaplarından bilgileri dışında para çekildiği yönünde şikayetlerde bulunmaları üzerine İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmada, banka müşterilerinin kartlarını kullandığı ATM’ler tespit edildi. Bu ATM’lerdeki kamera görüntüleri incelendi. Görüntülerde, ATM’lere kopyalama aparatı yerleştiren bir gruptakilerin kimlikleri tek tek tespit edildi. 

Polis çeteyi sıcak takibe aldı. Grubun bir ATM’ye aparat yerleştireceği bilgisi alındı. ATM çevresinde önlem alındı. Grup üyeleri ATM’ye aparat yerleştirdikleri sırada operasyon başlatıldı. Çete elebaşı H.Y, İ.D, Y.E, O.U. ve H.E yakalandı. Çetenin 315 kişiye ait kartı kopyalayarak 456 bin TL’lik vurgun yaptığı belirlendi.

Çete elebaşının aparatları takarken ve paraları çekerken kendisine aile süsü vermek için çocuğunu da sürekli yanında bulundurduğu belirlendi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 5 kişi tutuklandı.

POLİS UYARDI

Siber polisi, kart kullananların dikkat etmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

-Birden fazla banka veya kredi kartı kullanan kart sahiplerinin  tüm kartlarında aynı şifreyi kullanmamaya özen göstermeli

-Banka veya kredi kartlarına, kullanımlarına göre günlük harcama limiti banka aracılığıyla belirlenmeli ve gerekli olmadığı hallerde günlük harcama limiti yüksek tutarda belirlenmemeli.

-Karttan gerçekleştirilen harcamalar ile ilgili olarak mutlaka cep telefonuna bilgilendirme mesajı gelmesi bankalardan talep edilmeli.

-Banka veya kredi kartının POS makinelerinin haricinde başka bir cihazdan geçirilmemesine dikkat edilmeli.

-İş yerlerinde yapılan harcamalar neticesinde gerçekleştirilecek kredi kartı ödemelerinde POS cihazı bulunduğunuz yere getirtilerek işlemin gerçekleştirilmesi sağlanmalı, aksi taktirde kartın POS cihazı ile yanınızdan uzaklaştırılmasına izin verilmemeli.

-POS  cihazinda kart kullanımı sırasında şifrenin başkaları tarafından görülmeyecek şekilde girilmesi sağlanmalı.

-Banka ve kredi kartı kullanıcıları yapmış oldukları alışverişlerle ilgili banka hesap özetlerini ve dönem içi kullanımlarını sık sık kontrol etmeli.

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Rezidansta uyuşturucu imalathanesi çıktı

Meteoroloji'den kritik uyarı! Çok kuvvetli geliyor

Halil Söyletmez'in 'burnum düştü' davası... Doktora 2 ay yaklaşamayacak

Bartın'da feci kaza