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    Aile dramına neden oldu! Eşinin öldüğünü söyleyemediler...

    İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir), (DHA)
    05.06.2018 - 12:39 | Son Güncelleme:

    İZMİR'in Torbalı ilçesinde kavgalı olduğu kız arkadaşının annesi Fadime Yün'ü (52) göğsünden bıçaklayarak öldüren, babası Fahri Yün'ü (57) de yaralayan Yusufcan Özalp (19), tutuklandı. Sağlık durumu iyiye giden Fahri Y'ün'e, eşinin öldüğünün hala söylenmediği belirtildi. Annesini yitiren, babası da yaralanan Merve Yün'ün ise büyük üzüntü yaşadığı ve olaydan kendisini sorumlu tuttuğu kaydedildi.

    Olay, dün saat 01.30 sıralarında, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Yusufcan Özalp, uzun süredir arkadaşlık yaptığı ve bir süredir kavgalı olduğu Merve Yün ile konuşup barışmak için evinde gitti. Burada, Özalp ile Merve Yün'ün ailesi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yusufcan Özalp, evde bulduğu bıçakla, genç kızın annesi Fadime Yün'ü göğsünden bıçaklayıp öldürdü, babası Fahri Yün'ü ise yaraladı.

    Fahri Yün, ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay sonrası Ayrancılar Jandarma Karakol Komutanlığı'na giderek teslim olan Yusufcan Özalp, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Aile dramına neden oldu Eşinin öldüğünü söyleyemediler...

    Fadime Yün'ün cenazesi ise dün ikindide, Ayrancılar Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Ayrancılar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    Göğsünden bıçaklanan Fahri Yün'ün durumunun iyiye gittiği, eşinin ölümünün kendisine bugün de söylenmediği ifade edildi. Annesini yitiren, babası da yaralanan Merve Yün'ün ise büyük üzüntü yaşadığı ve olaydan kendisini sorumlu tuttuğu kaydedildi.

    Etiketler: kadına şiddet , torbalı , Cinayet
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