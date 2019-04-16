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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hayati ARIGAN/İSTANBUL (DHA)
16.04.2019 - 15:46, Son Güncelleme:

Ahmet Kural'ın avukatlarının 'kanlı gömlek' başvurusundan sonra Sıla'dan karşı hamle

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Ahmet Kural'ın avukatlarının 'kanlı gömlek' başvurusundan sonra Sıla'dan karşı hamle

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu’nu darp ettiği iddiasıyla yargılanan oyuncu Ahmet Kural’ın önümüzdeki pazartesi günü İstanbul 60 Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşmasından önce taraf avukatları dosyaya dilekçe üzerine dilekçe verdi. Kural'ın avukatının Sıla’nın olay günü üzerindeki kanlı gömlek ile ilgili inceleme talep etmesi üzerine ünlü şarkıcının avukatı Rezan Epözdemir'den karşı dilekçe geldi.

Kural'ın avukatlarının dilekçesinde Sıla'nın itibar kaybettiği için Ahmet Kural ile birlikte olmasını proje olarak değerlendirmelerine karşı avukat Rezan Epözdemir, "Uyuşturucudan ceza almış ve cezası kesinleşmiş olan, kadına karşı şiddeti, suç işlemeyi itiyat haline getirmiş olan sanık, sanık müdafileri tarafından Türk sinemasının usta isimlerinden Şener Şen, Kemal Sunal vb. isimlerden biri zannedilmektedir. Ne yazık ki sanık, müdafilerinin sandığı gibi üzerinden repütasyon düzeltilecek başarıya veya itibara sahip bir kimse değildir" şeklinde cevap verdi.

''KAFASI DUVARLARA VURULMUŞ, TEKMELENMİŞ, YERLERDE SÜRÜKLENMİŞ''

Sıla Gençoğlu’nun avukatı Rezan Epözdemir İstanbul 60 Asliye Ceza Mahkemesi'ne verdiği dilekçede yargılamada tüm delillerin toplandığını belirtti. Olay sonrası Sıla'ya ait fotoğraflar, hastane raporları, Adli Tıp İstanbul Şube Müdürlüğü raporu, tanık anlatımları ve Ahmet Kural'ın ikrar mahiyetindeki beyanları doğrultusunda Sıla'nın yoğun alkollü sanığın ağır fiziksel saldırılarına maruz kaldığını belirten Rezan Epezözdemir dilekçesinde, "Sıla darba uğramış, yerlerde sürüklenmiş, kafası duvarlara vurulmuş, can havliyle kaçmak istese de sanık tarafından tekrar tekrar yerlerde sürüklenmiş, yerdeyken vücudunun muhtelif yerlerine tekmeler atılmış, acımasızca kulaklarına vurulmuştur" dedi.

Sıla'ya yönelik eylemlerin vahşice ve hunharca olduğunun belirtildiği dilekçede, karşı tarafın kadına karşı şiddeti meşrulaştırma ve basite indirgeme düşüncesinde olduğu ileri sürüldü.

PROJE İLİŞKİ İDDİASINA ŞENER ŞEN'Lİ YANIT

Avukat Rezan Epözdemir, Ahmet Kural'ın avukatlarının dilekçesinde Sıla'nın Kural ile birlikte olmasının itibar kaybettiği gerekçesiyle bir proje olduğunu ileri sürmelerinin asılsız olduğunu belirtti.

Sıla Gençoğlu'nun başta Türkiye olmak üzere dünyada tanınan, milyonları aşan hayran kitlesi olan, Avrupa’da en fazla dinlenen Türk sanatçıların başında geldiğinin belirtildiği dilekçede, "Uyuşturucudan ceza almış ve cezası kesinleşmiş olan, kadına karşı şiddeti, suç işlemeyi itiyat haline getirmiş olan sanık, sanık müdafileri tarafından Türk sinemasının usta isimlerinden Şener Şen, Kemal Sunal vb. isimlerden biri zannedilmektedir. Ne yazık ki sanık, müdafilerinin sandığı gibi üzerinden repütasyon düzeltilecek başarıya veya itibara sahip bir kimse değildir. Olsa olsa sanık, şöhretini, popülerliğini ve tanınırlığını artırmak için müvekkil Sıla Gençoğlu ile birlikte olmuştur" denildi.

KANLI GÖMLEK İNCELENSİN TALEBİ

Ahmet Kural’ın avukatları Ahmet Kurutluoğlu ve Sibel Aydın, davanın görüldüğü İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’ne Sıla’nın olay günü giydiği kanlı gömleğin incelenmeden geri verildiğine ilişkin dilekçe sunarak gömleğin incelenmesini talep etmişti.

Ahmet Kural’ın avukatlarından mahkemeye kanlı gömlek başvurusu
Ahmet Kural’ın avukatlarından mahkemeye 'kanlı gömlek' başvurusu
Ahmet Kural ve Sıla Gençoğlu kavgasında ilk duruşma
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