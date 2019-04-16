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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
16.04.2019 - 12:52, Son Güncelleme:

Ahmet Kural’ın avukatlarından mahkemeye “kanlı gömlek” başvurusu

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Ahmet Kural’ın avukatlarından mahkemeye “kanlı gömlek” başvurusu

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu’nu darp ettiği iddiasıyla yargılanan oyuncu Ahmet Kural’ın davasında yeni bir gelişme yaşandı. Ahmet Kural’ın avukatları Sıla’nın olay günü üzerinde olduğu iddia edilen kanlı gömleğin inceleme yapılmadan müştekiye teslim edildiğini söyleyerek inceleme talep etti. 

Ünlü oyuncu Ahmet Kural’ın, şarkıcı Sıla Gençoğlu’nu darp ettiği iddialarına ilişkin dava dosyasında yeni bir gelişme yaşandı Ahmet Kural’ın avukatları Ahmet Kurutluoğlu ve Sibel Aydın, davanın görüldüğü İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’ne Sıla’nın olay günü giydiği kanlı gömleğin incelenmeden geri verildiğine ilişkin dilekçe sunarak gömleğin incelenmesini talep etti.

SILA’NIN AVUKATI KANLI GÖMLEĞİN İADESİNİ TALEP ETTİ

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’ne Ahmet Kural’ın avukatlarınca sunulan dilekçede Sıla Gençoğlu’nun avukatının duruşmadaki beyanında “Her ne kadar dilekçemizin ekinde müştekinin darp gördüğü sırada, üzerinden bulunan kıyafetlerin gördüğü darbın etkisi dolayısıyla yırtıldığından, dosyada delil olarak bulunması için sunmuş isek de adli emanette bulunmasına ve incelemesine gerek bulunmadığından darp hususunda doktor raporunun ve fotoğrafların darba esas teşkil ettiğinden bu delillerin esas alınmasını talep ediyoruz” şeklinde konuştuğunu ve gömleğin teslimini talep ettikleri anlatıldı.

GÖMLEK MÜŞTEKİYE İADE EDİLDİ

Ahmet Kural’ın avukatlarınca mahkemeye sunulan dilekçenin devamında, müştekinin büyük bir telaşla ve daha savcılık incelemesi yapılmadan kanlı ve yırtık olduğu iddia edilen gömleği aynı gün iade aldığı aktarıldı. Kural’ın avukatları gömleğin yırtık, kanlı ya da bazı şahitlerin ifade ettiği gibi düğmelerinin kopuk olup olmadığına ilişkin bir bilgi olmadığını ifade etti.

"GÖMLEĞİN İADE NEDENİ BELİRLENMELİ"

Bu gömleğe ilişkin bir fotoğrafın müşteki avukatı tarafından savcılığa sunulduğu ifade edilen dilekçede, görüntüsü sunulan gömleğin olay günündeki gömlek olup olmadığına ilişkin bilginin net olmadığı aktarıldı. Dilekçede ayrıca gömleğin o gömlek olması durumunda savcılıktan iade alınma nedeninin belirlenmesi gerektiği ifade edildi.

Kural'ın avukatları dilekçede olayın tüm yönleriyle aydınlatılması gerektiğini söyleyerek kan lekesinin soruşturma sürecinde önemli bilgiler verebilecek bir kanıt niteliği taşıdığını aktardı.

Avukatlar davanın mahkemesinden soruşturmayı yürüten ve iddianameyi hazırlayan savcılığa müzakere yazılarak beyaz gömlek üzerinde inceleme yapılıp yapılmadığının ve eğer inceleme yapıldıysa gömlekteki kanın kime ait olduğuna dair test yapılıp yapılmadığını sorulmasını talep etti. Kural’ın avukatları ayrıca gömlekte inceleme yapılmadıysa neden yapılmadığının savcılığa sorulmasını da istedi. 

Ahmet Kural ve Sıla Gençoğlu kavgasında ilk duruşma
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