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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
17.09.2019 - 11:16, Son Güncelleme:

Ahlat’taki kazılarda 5 bin yıllık seramikler bulundu

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Ahlat’taki kazılarda 5 bin yıllık seramikler bulundu

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yürütülen kazı çalışmalarında 5 bin yıllık seramikler bulundu.

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  • Ahlat’taki kazılarda 5 bin yıllık seramikler bulundu
  • Ahlat’taki kazılarda 5 bin yıllık seramikler bulundu
  • Ahlat’taki kazılarda 5 bin yıllık seramikler bulundu
  • Ahlat’taki kazılarda 5 bin yıllık seramikler bulundu
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Ahlat'ın Harabeşehir Mahallesi’nde mağara yerleşimlerinin olduğu alanın üst kısmında yer alan kaya bloklarının üzerine kurulu iç kalede Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle ilk defa yapılan kazı çalışmalarında, ortaya çıkarılan yapılarda Karaz kültürüne ait 5 bin yıllık seramikler bulundu.

Eski Ahlat Şehri Kazıları Bilimsel Koordinatörü ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Kulaz, Ahlat Müze Müdürlüğü başkanlığında mağara yerleşimlerinin bulunduğu alanın üst kısmında yer alan iç kalede ilk defa kazı yaptıklarını belirtti.

Kazılarda 3 ayrı açma gerçekleştirdiklerini ve yapılan çalışmalarda önemli bulgulara rastladıklarını ifade eden Kulaz, “Buraya başlamadan önce yüzeyde bir araştırma gerçekleştirdik. Kalkolitik dönem sonundan günümüze kadar gelebilen birçok kültürün varlığını tespit ettik, o da buranın milattan önce 3200’lerden günümüze kadar iskana sahip olduğunu gösteriyor. Bu bulguda özellikle Ahlat’ın Ortaçağ öncesi dönemini aydınlatması bakımından önemli çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

“Karaz kültürüne ait 5 bin yıllık seramikler bulundu”

Kazılarda Karaz kültürüne ait 5 bin yıllık seramikler bulduklarını belirten Kulaz, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ortaçağ öncesine ait mimari yapı, sadece devşirme olarak şu an elimizde veriler var. Ortaçağ öncesi mimari dokuyu da bizzat bularak bunu ispat etmeye çalışacağız. Öyle umut ediyoruz, çünkü özellikle seramik buluntular onu gösteriyor. En çok burada ilginç olan, Karaz kültürüne ait seramiklerin bulunmasıydı. Çünkü bu seramik, çok geniş bir bölgede çıkan çok kaliteli bir seramik. Seramikleri burada bulmamızda oldukça önemli, bunu çok fazla önemsiyoruz. Yine Tunç Çağı dönemine ait gerek erken, gerek orta ve gerekse geç tunç çağı dönemine ait, erken demir çağ dönemine ait seramiklerin bulunması önemli, sonrası da var bu da buranın yaklaşık 5 bin yıldır iskana sahip olduğunu gösteriyor. Erken dönemde muhtemelen höyük olarak başlayan iskan, daha sonra savunma yapısı, yani kale olarak devam etmiş diye düşünüyoruz.”

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