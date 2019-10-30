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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGündem HaberleriAğabeyinin eşine baltayla saldırdı, 18,5 yıl hapisle yargılanıyor
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DHA
30.10.2019 - 17:32, Son Güncelleme:

Ağabeyinin eşine baltayla saldırdı, 18,5 yıl hapisle yargılanıyor

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Ağabeyinin eşine baltayla saldırdı, 18,5 yıl hapisle yargılanıyor

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, ağabeyinin eşi Leyla Köseyi (50) balta ile saldırarak ağır yaralayan kayınbirader Savaş Köse (40), 18,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada hakim karşısına çıktı.Tutuklu kayınbiraderin suçlamaları kabul etmediği duruşmaya katılan Leyla Köse,"Cezasının verileceğini ümit ediyorum" dedi.

Çaycuma’ya bağlı Gökçetabaklar köyünde 21 Ağustos günü yaşanan olayda emekli maden işçisi Turgut Köse (54) ile evli olan Leyla Köse’nin evine gittiği sırada yolunu, kayınbiraderi Savaş Köse aracıyla kesti. Kayıbirader, 3 çocuk annesine baltayla saldırdı.

Vücuduna aldığı darbeler ile ağır yaralanan Leya Köse, hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Jandarma tarafından gözaltına alınan Savaş Köse ise ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Çaycuma Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan Savaş Köse, tutuklandı.

Soruşturma sonunda Savaş Köse hakkında silahla kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama ve silahla tehdit suçlarından 18,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Savaş Köse ile ağabeyi Turgut Köse hakkında ayrıca, olayın ardından ettikleri kavga nedeniyle birbirilerine karşı kasten yaralama suçundan dava açıldı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Tutuklu sanık Savaş Köse, bugün Çaycuma Asliye Ceza Mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Kösenin yanı sıra tedavisinin ardından kızının yanına yerleşen Leyla Köse ile taraf avukatları katıldı. Savaş Köse, savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyesini talep etti. Mahkeme, kayınbiraderin tahliye talebini reddederek, duruşmayı erteledi.

LEYLA KÖSE: ’ADALETE GÜVENİYORUM’

Adliye çıkışı açıklama yapan Leyla Köse, "Adalete güvendiğimizi söylemiştim. Hakimin verdiği karar saygı duyuyorum. İnşallah cezasının verileceğini ümit ediyorum" dedi.

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