Afrin’de leblebi çekirdek mi kullandık

HER ŞEYİ VERDİK

“31 Mart seçimi çok çok önemli. Rastgele ellere bu seçim bırakılamaz. (Kadro sloganları üzerine) Bak kardeşim biz KİT’lere hepsine kadrolarını filan verdik. Bizden bir şey beklemeyin, şu toplantıyı da provoke etmeyin. Her şeyi verdik, alışılmış bir siyasetçi, lider değilim. Bizler Cudi’de, Gabar’da, Tendürek’te Kandil’de terörle mücadeleyi verirken onları sıfırlarken, temizlerken sizin söylediklerinize bakın. Şu anda hâlâ bu mücadele bütün ciddiyetiyle devam ediyor. Biz bunu yaparken birileri bizi farklı yerlerden vurmaya çalışıyor.

DÜŞÜNÜN BE DÜŞÜNÜN

Ne diyorlar; domates, patlıcan, patates, sivri biber. Ya düşünün be düşünün. Bir merminin fiyatı nedir düşünün. Benim Mehmet’imin giyinip kuşanması ve teröristlere karşı verdiği mücadelenin bedeli nedir bunu bir düşünün. Bunları bu iktidar yapıyor, başarıyor. Hâlâ kalkıyor patates, soğan, domates, sivri biber bunlarla konuşuyorlar. George, Hans bir yerlerden vurmak istiyor, bunlar da George’a Hans’a el ayak oluyorlar. Gerekirse tanzim satışları belediyelerimiz eliyle kurarız, en ucuz ürünleri de buralara getiririz. Şu anda Hazine ve Maliye, Ticaret, Gıda ve Tarım bakanlığımız başladılar. Ben İstanbul’a belediye başkanı olduğum zaman o zaman da fırıncılar bu tür şeyler yapmıştı. Fırıncılar bunu yapınca İstanbul’un üç önemli yerine büyük ekmek fabrikaları kurdum. Bir anda fiyatları da düşürdüm. Maliyetine kurduğumuz büfelerde ekmek vermeye başladık ve fiyatlar her yerde aşağı inmeye başladı. Onun için böyle ucuz oyunlara kimse gelmesin. El ele, omuz omuza vereceğiz.

VATANIMIZA UZANAN ELİ KIRARIZ

Vatanımıza, bayrağımıza, istiklalimize uzanan her eli kırarız. Cudi’de kırdık, Tendürek’te kırdık, Gabar’da kırdık, hatta Kandil’de kırdık yine kırarız. Afrin’de, Cerablus’ta işte bize saldırmak isteyenlere gereken dersi verdik gene veririz. İçeriden ya da dışarıdan Türkiye üzerinde operasyon yapmak isteyenlere göğsümüzü siper etme pahasına gereken cevabı veririz. Türkiye’nin çıkarlarına, kazanımlarına, büyük Türkiye hedefine karşı kurulan her tuzağı bozacağız. Türkiye’nin beka meselesini kendi akıllarınca dalgaya alanlar inşallah 31 Mart’ta milletimizden yine bir tokat yiyeceklerdir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni tartışmaya açarak yeniden eski Türkiye hayali kuranların hevesleri kursağında kalacaktır.

HEDEF SAPTIRIYORLAR

Afrin’de olanları gördünüz değil mi? İki ay biz Afrin’de leblebi, çekirdek mi kullandık? Ne kullandık mermi kullandık, bombaları kullandık, silahlı silahsız bütün İHA’larla bu teröristleri yok ettik. Bu ne domatese, ne patlıcana, ne sivri bibere benzer. Benim ecdadım Çanakkale’yi fethederken ne yedi, ne içti bunu biliyorlar mı? Hedef saptırıyorlar hedef. Üç kuruş beş kuruş, yeri geldiğinde fazla veririz ama biz merte namerde bu toprakları yedirtmeyiz.”

YALANLARA DEDİKODUYA ALDANMAYIN

-“Merhum Muhsin Yazıcıoğlu kardeşime Allah’tan rahmet diliyorum. Fakat Muhsin kardeşimin istismar edilmesine de tahammül edemiyorum. Birileri çıkıyor Muhsin kardeşimi istismar etmek suretiyle Sivas’ta belediyeyi alma gibi bir gayretin içine giriyor. Türkiye’de bir iktidar var, bu iktidarın Sivas’a verdiği hizmetler ortada. Sivas’ı lekelemeye çalışanlar onun gerisindeki büyük güçten rahatsız olanlardır. Bazı dedikodular oluşturuyorlar, neymiş AK Parti adayını çekecekmiş. Sakın bu yalanlara, dedikodulara, fitneye, fesata aldanmayın. Biz sıradan bir mahalle partisi değiliz. Bu ülkeyi 16 yıldır anlı şanlı yürüten dünyada nam salan AK Partiyiz. Bizim şu anda Cumhur İttifakımızın iki ayağı vardır AK Parti ve MHP. Cumhur İttifakı’nın içinde başka bir parti yoktur, bizimle rastgele bir resim çektirip ondan sonra bu resmi sağda solda istismar edenlere inanmayın.”

GELECEK YIL YHT BİTECEK

- “SİZ bakmayın birilerinin fitne çıkardığına. Biz son 16 yılda TÜDEMSAŞ’ı canlandırarak gücüne güç kattık. Birileri çıkıyor diyor ki ‘buranın demiryoluna ne ihtiyacı var’. Bir taraftan siyaset yapıyor bir taraftan da Sivaslıyım diyor. Bu nasıl Sivaslılık? Bu işletmemizi inadına büyüteceğiz. Ankara-Yozgat-Sivas YHT hattının yapımı hızla devam ediyor. Şimdi ne der onlar, ‘aman ha yapmayın’ derler. George, Hans YHT ile gidecek de benim Ayşem, Fatmam, Ahmetim, Mehmet’im niye gitmesin? En kısa zamanda bu yıl test sürüşlerine başlayıp önümüzdeki yıl işletmeye açacağız. Ulaştırma Bakanı da burada ha notları alıyor. İşi takip edip bitirmezse eyvallah güle güle, takip edecek.”

VATANIMIZ NAMUSUMUZDUR

- “Bu sene 4 Eylül’de inşallah Sivas Kongresi’nin 100. yıldönümünü kutlayacağız. 100 yıl önce Türk milleti bu şehirde milli sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür parçalanamaz diyerek 7 düvele meydan okumuştur. Milletimiz, ‘manda ve himaye kabul edilemez’ iradesiyle istiklaline ve istikbaline sahip çıkma kararlığını buradan Sivas’ta dünyaya haykırmıştır. 1919’da Sivas’ta Kurtuluş Savaşımızın ve Cumhuriyet’in temeli atıldı, manifestosu yazıldı, ufukları çizildi. Bugün 31 Mart seçimlerinin startını Sivas’ta verirken 100 yıl sonra bizler de o ilkeleri, kararları, idealleri buradan tekrar ediyoruz. Sivas’tan yola çıkarken diyoruz ki ‘Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür. Vatanımız, bayrağımız, devletimiz, milletimiz, istiklalimiz bizim namusumuzdur, şerefimizdir.”