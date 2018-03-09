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    Afrin’de çok kritik gelişme! 17 Nisan Barajı da ele geçirildi

    ANKARA (AA)
    09.03.2018 - 12:40 | Son Güncelleme:

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'in Büyük Halobu köyünü terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtararak, ilçeye su sağlayan barajı da kontrolüne aldı.

    Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Büyük Halobu köyünü terörden arındırdı. Böylece 17 Nisan Barajı'nın bulunduğu nokta da ele geçmiş oldu.     

    Baraj göletinin batı kısımları ise halen teröristlerin işgalinde bulunuyor.     

    17 Nisan Barajı, Afrin'in kuzeyinde Şeran belde merkezinde bulunuyor. İlçe genelinde elektrik ve temiz su ihtiyacını karşılayan tek kaynak niteliğinde.     

    1977 yılında inşa edilen baraj, Şeran ve Afrin'in elektrik ihtiyacının yaklaşık üçte birini sağlıyor.     

    YPG/PKK, 6 yıl önce Afrin'i ele geçirdiğinde bu barajdan, Suriye-Türkiye sınırında askeri muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesine gönderilen suyu da kesmişti.

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    TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 5'i belde merkezi, 124'ü köy, 31'i kritik nokta olmak üzere toplam 161 bölgeyi kontrol altına aldı.     

    YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren örgüt, merkezden Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa ise engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletler'den de tepki görüyor.

    Afrin’de çok kritik gelişme 17 Nisan Barajı da ele geçirildi
    Afrin’de çok kritik gelişme 17 Nisan Barajı da ele geçirildi
    Afrin’de çok kritik gelişme 17 Nisan Barajı da ele geçirildi
    Afrin’de çok kritik gelişme 17 Nisan Barajı da ele geçirildi

    Etiketler: afrin , 17 nisan barajı , su , Büyük Halobu köyü , gündem
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