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    Abdullah Ağar yazdı... Afrin kahramanı binbaşının göz yaşartan hikâyesi

    Hürriyet Haber
    19.03.2018 - 12:22 | Son Güncelleme:

    Güvenlik ve terör uzmanı Abdullah Ağar, Zeytin Dalı harekâtının (ZDH) 57. gününde Afrin'de şehit düşen Binbaşı Mithat Dunca'nın yürekleri dağlayan destansı hikâyesini yazdı. Ağar, "ZDH'nin 57'nci gününde (17 Mart) şehit olan Binbaşı Mithat Dunca, ZDH'de bugüne değin şehit olan en üst rütbeli askeridir. Onun şehit olmasına neden olacak güdümlü füze saldırısında bir de gazi vardır. O da bu harekâtta şu ana kadar yaralanan en üst rütbeli komutan, bir yarbaydır ve bu yarbay, Mithat Binbaşı'nın harekât subaylığını yaptığı komando taburunun komutanıdır" dedi.

    ABDULLAH Ağar'ın sosyal medya hesabından paylaştığı o yazı şöyle:

    "ZDH'nin 57'nci gününde (17 Mart) şehit olan Binbaşı Mithat Dunca, ZDH'de bugüne değin şehit olan en üst rütbeli askeridir. Onun şehit olmasına neden olacak güdümlü füze saldırısında bir de gazi vardır. O da bu harekâtta şu ana kadar yaralanan en üst rütbeli komutan, bir yarbaydır. Ve bu yarbay, Mithat Binbaşı'nın harekât subaylığını yaptığı komando taburunun komutanıdır.

    ***

    Şehit Mithat Binbaşının geçmişte tim komutanlığı yapan ÖKK tabur komutanı İhsan Ejdar yarbay ise Dağlıca'dan sonra 2015'de Hakkâri İkiyakalar'da şehit düşmüştür.
    İkiyakalar'ın terörden arındırılması için, terörün iki yakasının bir daha bir araya gelmemesi için canını veren ve bunu yaparken "İkiyakalar'da üzerine kobra ateşi isteyen Şehit Yarbay İhsan Ejdar", işte bu şehit binbaşı Mithat Dunca'nın tim komutanıdır.

    Dağların ruhunun çöllerde dolaşması tam da budur.
    Ve o ikisi, Mithat'la İhsan dağda hep ardı ardına yürürlerken…
    Artık mahşere ardı ardına yürüyen BİRER DAĞ OLMUŞLARDIR.

    ***

    Binbaşı Mithat Dunca, astsubaylıktan gelmedir.
    Onca zorluğun yokluğun içinde çalışmış çabalamış, önce subay, sonra da özel kuvvetlerde tim komutanı olmuştur.
    Ömrün dağlarda çöllerde geçmiştir. Yıllarca özel kuvvetlerde, sonra Eğirdir'de… Çıkmadığı dağ, inmediği vadi, terörün yuvalandığı, yuvalanabileceği girmediği yatak, çatak, batak, meskûn mahal kalmamıştır.
    Ve en son Siirt Komando Tugayı'nın taburunda harekât subaylığı yapmaktadır.

    Ve 15 Mart.
    Ve Afrin'de bir mevzi.
    Ve kalleşin attığı bir güdümlü tanksavar roketi.
    Ve iki gazi!
    Biri Mithat, bir diğeri Mithat'ı tabur komutanı.

    İkisini beraber taşıdılar hastaneye.
    Mithat'ı uyuttu doktorlar.
    Çaresizdiler.
    Tabur komutanının ise kulağında bir yırtık vardı, başında da saplanmış bir şarapnel.
    Ve Afrin'de komutansız, Mithat'sız bir tabur.

    Başındaki şarapnelle, kulağındaki yırtıkla çıkıp gitti hastaneden.
    Bırakır mıydı görevini?
    Bırakır mıydı taburunu komutansız?
    "Ülkem, bayrağım, onurum" diyerek vardı El Bab'da.
    Afrin olur muydu onsuz?

    Suriye'ye, taburunun başına, Afrin'e dalmaya gidenken diyordu ki o taburun komutanı; "Mithat'ın intikamını alacağım!"

    İşte sizin...
    18 Mart'ta…
    Şanlı Türk bayrağını…
    Yürekten ve gırtlaktan bir Komando andıyla…
    Afrin Meydanı'na dikerken...
    Gördüğünüz O TABUR…
    Ve o taburun GAZİ KOMUTANIDIR.

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    Etiketler: Zeytin Dalı , Şehit Binbaşı Mithat Dunca , abdullah ağar , gündem
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