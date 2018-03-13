Adres değişikliği bildirimi nasıl yapılır? E-Devlet ikametgah değişikliği

E-Devlet üzerinden adres değişikliği bildirimi yapmak vatandaşlar için artık çok kolay. İkamet ettiği adresten başka bir adrese taşınana vatandaşlar, Nüfus Müdürlüklerine 20 gün içinde adres değişikliği bildirimi yaptırmak zorundadır. Bu işlemi hem e-Devlet üzerinden hem de Nüfus Müdürlüğü'nden oldukça kolay ve rahat bir şekilde yapabilirsiniz. İşte detaylar.

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRİMİ NASIL YAPILIR?

Adres değişikliği işlemleri e-Devlet sistemi üzerinden oldukça kolay gerçekleştirilebiliyor. İlk olarak www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapılmalıdır. Daha sonra ise açılacak olan ekranın sol kısmında yer alan e-Hizmetler sekmesine tıklanmalıdır. Bir sonraki adımda ise Adres değişikliği işlemleri için e-Hizmetler bölümünde bulunan harflerden işlem yapılacak Nüfus Genel Müdürlüğü’nün baş harfi olan “N” harfi tıklanmalıdır. Bu işlemi de tamamlandıktan sonra kurumun başlığı altında bulunan “Adres Değişikliği Bildirimi” sayfasından yapılabiliyor.

Açılacak ekrandaki “Kimliğimi Şimdi Doğrula” butonuna bastıktan sonra ilgili kısımlara 4 farklı yüksek güvenlikli giriş yöntemlerinden herhangi birisini kullanarak sisteme girmelidir. Online olarak sunulan bu hizmette belirtilen adımları takip etmeniz gerekiyor. Sisteme giriş yaptıktan sonra adres bilgileri güncellenebiliyor.

e-Devlet şifresi yoksa sisteme giriş yapılamaz. Sistemden yararlanmak ve işlem yapmak için e-Devlet şifresi olmalıdır. Şifre TC kimlik kartı ile PTT şubelerinden 2 TL ücret karşılığında alınabiliyor. PTT şubesinden TC kimlik kartınıza tanımlı e-Devlet şifresi verilecektir. Sisteme ilk girdikten sonra bu şifre değiştirilmelidir. Şifresini unutan vatandaşlar, PTT şubesinden yeni şifre almalıdır.

Eğer e-Devlet girişi yapma imkanınız bulunmuyorsa kurumlar üzerinden gerekli işlemleri yapabilirsiniz.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ GERÇEKLEŞTİRİYOR

İkametgah adresinizi değiştirmek için taşındığınız yeni yerin Nüfus Müdürlüğü’ne gidip adresi bildirimi yapılıyor. Nüfus Müdürlükleri’ne yapılan başvuruda beyan edilen adresin boş konut olması halinde, herhangi bir belgeye ihtiyaç duyulmuyor. Fakat daha önce beyan edilmiş bir adresin birlikte oturma gerekçesiyle bir başka kişi tarafından beyan edilmesi halinde, ilgilinin hali hazırda o adreste oturan kişi ile birlikte müracaat yapması gerekiyor.