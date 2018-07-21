Şifresi çözüldü! 'Mağdurla cinsel birliktelik yaşamak' bakın ne demekmiş…
Adnan Oktar ve örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, müşteki ve itirafçıların verdiği ifadeler sonrasında örgütün şifreli konuşmaları deşifre edildi.
Adnan Oktar ve grubunun 8 aylık dinlenen telefon görüşmelerinde kullanılan şifreli görüşmeler, itirafçı ve müştekilerin verdiği bilgilerle deşifre edildi. Örgüt üyelerinin birbirleri ile yaptıkları telefon görüşmelerinde kullanılan bazı kelimelerin şifreleri Habertürk’teki iddialara göre şöyle sıralandı:
Ailem çağırıyor : Adnan Oktar çağırıyor
Teyzem çağırdı : Çok acil Adnan Oktar çağırdı
Arkasından dedıkodu yaptık: Mağdurla cinsel birliktelik yaşamak
Yemek midesini bozdu: Mağdur cinsel birliktelik yaşamadı
Telefonla konuştunuz mu?: Mağdurun görüntüsünü kaydettiniz mi?
10 kilo et geldi : 10 bin TL örgüte para geldi.
100 kilo toprak geldi : 100 bın TL çek geldi.
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Dragos’ta buluşalım: Adnan Oktar’ın evinde buluşalım
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