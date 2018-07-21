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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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21.07.2018 - 01:24, Son Güncelleme:

Örgütün dijital arşivi ele geçti

Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
Örgütün dijital arşivi ele geçti

MALİ Şube Müdürlüğü ekiplerinin Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonda, Ümraniye’de bir deponun basıldığı ve örgütün dijital arşivinin ele geçirildiği bildirildi.

2 bin 500 adet telefon, laptop ve harddisklerden oluşan arşivin incelenmesi için Siber Şube Müdürlüğü’nde özel bir ekip oluşturuldu. Bir kamyona yüklenerek Emniyet’e getirilen dijital malzemelerin deşifre edilmesiyle örgütün elindeki tüm belgelerle ses ve görüntü kayıtlarının ortaya çıkacağı belirtildi. Ev ve işyerlerinden ele geçirilen dijital malzemelerin de aynı ekip tarafından incelendiği kaydedildi.

Adnan Oktar’ın kullandığı ve Kandilli’de demirli olan yata da el konulduğu bildirildi. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden terk olan Adnan Oktar’ın ‘kediciklerin’ yağlı boya nü resimlerini tanıdığı ressamlara yaptırdığı, daha sonra resimleri kendi yaptığını söylediği ortaya
çıktı. Adnan Oktar’ın okul yıllarında aşık olduğu bir kıza benzetmek için ‘kediciklere’ estetik yaptırdığının bilgisine ulaşıldığı belirtildi.

ÖRGÜTE İFADE EĞİTİMİ
Adnan Oktar’ın polisin operasyon yapma ihtimalini değerlendirerek aylar önce örgüt üyelerine gözaltına alındıklarında ne yapacaklarını, nasıl ifade vereceklerinin eğitimini verdirdiği, ifadelerdeki inkâr benzerliğinin de bundan kaynaklandığı belirlendi. Adnan Oktar’a, Emniyet’te 13 saat süren ifadesinde 353 soru yöneltildiği, hakkındaki iddiaları tümüyle reddettiği öğrenildi. Adnan Oktar, konulduğu Silivri Cezaevi’nden Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’ne nakledilecek. Öte yandan Adnan Oktar’ın kardeşi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Kenan Oktar, kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki göstererek ağabeyine iftira atıldığını söyledi, “Çok ciddi iftira atıyorsunuz. Ya korkunç bir olay bu yaptığınız. Bir nevi yargısız infaz gibi. Ne bu medya terörü” dedi.

Örgütün dijital arşivi ele geçti

TARİHİ TEVRAT: Adnan Oktar ve grubuna yönelik düzenlenen operasyonda ele geçirilen tarihi eserler İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Bu tarihi eserler arasında elyazması Tevrat da bulunuyor. Tevrat, Oktar’ın Çengelköy’deki villasına yapılan baskında ele geçirildi. / İpek ÖZBEY/İSTANBUL

Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
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