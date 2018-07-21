Örgütün dijital arşivi ele geçti
MALİ Şube Müdürlüğü ekiplerinin Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonda, Ümraniye’de bir deponun basıldığı ve örgütün dijital arşivinin ele geçirildiği bildirildi.
2 bin 500 adet telefon, laptop ve harddisklerden oluşan arşivin incelenmesi için Siber Şube Müdürlüğü’nde özel bir ekip oluşturuldu. Bir kamyona yüklenerek Emniyet’e getirilen dijital malzemelerin deşifre edilmesiyle örgütün elindeki tüm belgelerle ses ve görüntü kayıtlarının ortaya çıkacağı belirtildi. Ev ve işyerlerinden ele geçirilen dijital malzemelerin de aynı ekip tarafından incelendiği kaydedildi.
Adnan Oktar’ın kullandığı ve Kandilli’de demirli olan yata da el konulduğu bildirildi. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden terk olan Adnan Oktar’ın ‘kediciklerin’ yağlı boya nü resimlerini tanıdığı ressamlara yaptırdığı, daha sonra resimleri kendi yaptığını söylediği ortaya
çıktı. Adnan Oktar’ın okul yıllarında aşık olduğu bir kıza benzetmek için ‘kediciklere’ estetik yaptırdığının bilgisine ulaşıldığı belirtildi.
ÖRGÜTE İFADE EĞİTİMİ
Adnan Oktar’ın polisin operasyon yapma ihtimalini değerlendirerek aylar önce örgüt üyelerine gözaltına alındıklarında ne yapacaklarını, nasıl ifade vereceklerinin eğitimini verdirdiği, ifadelerdeki inkâr benzerliğinin de bundan kaynaklandığı belirlendi. Adnan Oktar’a, Emniyet’te 13 saat süren ifadesinde 353 soru yöneltildiği, hakkındaki iddiaları tümüyle reddettiği öğrenildi. Adnan Oktar, konulduğu Silivri Cezaevi’nden Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’ne nakledilecek. Öte yandan Adnan Oktar’ın kardeşi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Kenan Oktar, kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki göstererek ağabeyine iftira atıldığını söyledi, “Çok ciddi iftira atıyorsunuz. Ya korkunç bir olay bu yaptığınız. Bir nevi yargısız infaz gibi. Ne bu medya terörü” dedi.
TARİHİ TEVRAT: Adnan Oktar ve grubuna yönelik düzenlenen operasyonda ele geçirilen tarihi eserler İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Bu tarihi eserler arasında elyazması Tevrat da bulunuyor. Tevrat, Oktar’ın Çengelköy’deki villasına yapılan baskında ele geçirildi. / İpek ÖZBEY/İSTANBUL
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