Adliye önünde silahlı saldırı
Anadolu Adliyesi 3. Çocuk Mahkemesi’nde görülen bir yaralama davasının ardından adliyenin dışına çıkan sanık tarafları, müşteki yakınının silahlı saldırısına uğradı.
Bindiği motosikletin üzerinden caddede bekleyenlerin üzerine ateş eden Bektaş Aslan (24), Cengiz Yılmaz’ı bacaklarından vurdu. Daha sonra kaçmaya çalışan Bektaş Aslan’ı ise adliyenin önünde görevli bir polis memuru bacağından vurdu. Silahıyla birlikte yakalanan Aslan ve vurduğu Cengiz Yılmaz hastaneye kaldırıldı. İstanbul Valiliği saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada “Aralarında bulunan bir husumet dolayısıyla duruşmaya çıkan taraflar, mahkeme çıkışında tekrar karşılaşmış, A.U. ve B.A. isimli şahıslar, C.Y. isimli şahsa silahla ateş ederek yaralanmasına neden olmuştur. Motosikletle kaçmaya başlayan şüphelilere olay yerinde bulunan poli s ekipleri müdahale etmiş, ‘dur’ ihtarına uymayan şüphelilerden B.A. yaralı olarak ele geçirilmiştir. Kaçan diğer şüpheli de kısa sürede yakalanmış, olayla bağlantılı 4 kişi daha gözaltına alınmıştır” ifadelerine yer verildi.
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