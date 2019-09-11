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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Aziz ÖZEN/İSTANBUL
11.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Adliye önünde silahlı saldırı

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Adliye önünde silahlı saldırı

Anadolu Adliyesi 3. Çocuk Mahkemesi’nde görülen bir yaralama davasının ardından adliyenin dışına çıkan sanık tarafları, müşteki yakınının silahlı saldırısına uğradı.

Bindiği motosikletin üzerinden caddede bekleyenlerin üzerine ateş eden Bektaş Aslan (24), Cengiz Yılmaz’ı bacaklarından vurdu. Daha sonra kaçmaya çalışan Bektaş Aslan’ı ise adliyenin önünde görevli bir polis memuru bacağından vurdu. Silahıyla birlikte yakalanan Aslan ve vurduğu Cengiz Yılmaz hastaneye kaldırıldı. İstanbul Valiliği saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada “Aralarında bulunan bir husumet dolayısıyla duruşmaya çıkan taraflar, mahkeme çıkışında tekrar karşılaşmış, A.U. ve B.A. isimli şahıslar, C.Y. isimli şahsa silahla ateş ederek yaralanmasına neden olmuştur. Motosikletle kaçmaya başlayan şüphelilere olay yerinde bulunan poli s ekipleri müdahale etmiş, ‘dur’ ihtarına uymayan şüphelilerden B.A. yaralı olarak ele geçirilmiştir. Kaçan diğer şüpheli de kısa sürede yakalanmış, olayla bağlantılı 4 kişi daha gözaltına alınmıştır” ifadelerine yer verildi. 

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